الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

تفاصيل مقتل مشجع يوناني قبل لقاء أيك أثينا ودينامو زغرب بدوري الأبطال

أيك أثينا، فيتو
أيك أثينا، فيتو

دوري أبطال أوروبا، كشفت تقارير صحفية، عن مقتل مشجع  يوناني طعنًا في ضواحي أثينا، مساء أمس الإثنين، خلال شجار بين مشجعي أيك أثينا، وضيفه دينامو زغرب الكرواتي عشية لقاء الفريقين في الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

تفاصيل مقتل مشجع يوناني

وقالت الشرطة إن 6 مشجعين آخرين على الأقل أصيبوا في هذا الشجار الذي حصل مساء أمس الإثنين، كاشفة أن الرجل البالغ من العمر 22 عامًا نقل من الملعب في الضواحي إلى مستشفى في أثينا حيث توفي.

 

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وواصلت "وقع حادث خطير خارج استاد نيا فيلاديلفيا. قُتِلَ شاب يوناني طعنًا، ونقل 6 جرحى إلى المستشفى".

وكشفت الشرطة عن توقيف 83 شخصًا بعد الشجار الذي وقع بين مشجعي الفريقين عشية اللقاء بينهما في ذهاب الدور التمهيدي الثالث في أثينا قبل الانتقال إلى زغرب بعد أسبوع لخوض الإياب.

ويبلغ الفائز الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات.

 

العنف في مباريات كرة القدم اليونانية

وشهدت أعمال العنف عددًا من مباريات كرة القدم اليونانية في السابق، ما دفع الحكومة العام الماضي إلى رفع العقوبة القصوى لجرائم عنف المشجعين من 6 أشهر إلى 5 أعوام نتيجة وفاة مشجع طعنًا أيضًا.

وقتل ألكيس كامبانوس، البالغ من العمر 19 عامًا، في فبراير 2022 في مدينة سالونيكي الشمالية خلال مشاجرة  بين مشجعي الناديين المتنافسين في المدينة، أريس ثيسالونيكي وباوك.

والشهر الماضي، أدين 7 متهمين بقتله وحُكِمَ عليهم بالسجن مدى الحياة، فيما حكم على 5 آخرين بالسجن لمدى تزيد عن 19 عامًا بتهمة التواطؤ.

وكانت ثالث حالة وفاة نتيجة عنف المشجعين في غضون 3 أعوام في سالونيكي وحدها.

 

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