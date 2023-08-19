الأحد 20 أغسطس 2023
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خارج الحدود

اتفاق ليبي على تولي مجلس النواب كافة الإجراءات المحالة إليه من لجنة "6+6"

اجتماع ليبيا، فيتو
اجتماع ليبيا، فيتو

اتفق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر، السبت، على تولي مجلس النواب كافة الإجراءات المحالة إليه من لجنة (6+6).

 

اجتماع رئاسة مجلسي النواب

وبحسب روسيا اليوم فإن الأطراف الثلاثة اتفقوا خلال اجتماعهم اليوم، في بنغازي على تولي مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6)، بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ.

 

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وأكدت الأطراف الثلاثة أهمية اجتماع رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة للتشاور من أجل استكمال المسار السياسي لتحقيق أكبر قدر من التوافق بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.

 

دور البعثة الأممية في ليبيا

 كما ثمنوا دور البعثة الأممية في ليبيا، الداعم للتوافقات المحلية، ودعوا المبعوث الأممي لعدم اتخاذ خطوات منفردة في المسار السياسي.

 

ومن جانبها، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت سابق، من أي إجراءات أحادية الجانب أو أي محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية.

 

وجاء التحذير عقب إعلان مجلس النواب الليبي موافقته على خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة "6+6" المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لإعداد قوانين الانتخابات.

 

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي

وفي وقت لاحق، استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي بيان بعثة الأمم المتحدة حول مدى التوافق في مجلس النواب ومجلس الدولة بخصوص خارطة الطريق لاختيار الحكومة الجديدة والانتخابات.

 

وأكدت اللجنة أن بيان البعثة، الصادر بتاريخ 26 يوليو 2023، يعتبر تجاوزًا لصلاحيات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

 

ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء في مدينة غدامس مطلع الشهر الجاري، إلى إجراء الانتخابات في ليبيا وعدم خلق مراحل انتقالية جديدة.

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ليبيا مجلس النواب الليبي حفتر

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