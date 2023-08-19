السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الحداد: تشكيل مجموعة مشتركة من القوات المسلحة في شرق وغرب ليبيا لحماية الحدود

المليشيات في غرب
المليشيات في غرب ليبيا، فيتو

كشف محمد الحداد، رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية في ليبيا، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة  طرابلس ترجع إلى قوى داخلية وخارجية تهدف إلى نشر الفوضى في ليبيا  وتعطيل العملية الانتخابية والطريق  نحو السلام.

 

اشتباكات المليشيات في غرب ليبيا 

وقال رئيس الأركان العامة في غرب ليبيا،:" عندما يواصل الليبيون محاربة بعضهم البعض، بدلًا من الوحدة، فإننا نصبح أضعف من القوى الخارجية والدول الأجنبية ومرتزقتها".

وأضاف محمد الحداد:" أن هناك مجموعة مشتركة من القوات المسلحة في الشرق والغرب يجرى تشكيلها لحماية الحدود الجنوبية ومنشآت النفط وطرد المرتزقة الأجانب”.

وأوضح محمد الحداد أنه تم الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة لحماية حدودنا الجنوبية وتأمين مؤسساتنا العسكرية ونفطنا، والعمل معا لطرد جميع المرتزقة الأجانب الذين دخلوا دون اتفاقات مع الدولة الليبية”.

وأكد الحداد في حديثه على ضرورة عدم ترك فرصة لـمرتزقة فاجنر للتسبب في المزيد من الدمار لليبيا، مضيفا: "نحن نعمل معًا، شرقًا وغربًا، لإيجاد استقرار دائم من شأنه أن يساعد على إحلال السلام في ليبيا الموحدة".

وأشار محمد الحداد في حديثه إلى أهمية أمن ليبيا بالنسبة لأوروبا، قائلا إن الأمر مهم خاصة فيما يتعلق بمراقبة الحدود والهجرة غير الشرعية وكذلك صادرات النفط الليبية، والتي ستكون غاية في الأهمية لجنوب أوروبا في الشتاء.

Advertisements

واستطرد: أن الاستقرار والتقدم والازدهار سيأتي إلى ليبيا، إذا تمكنا من تحقيق هذه الأهداف، لكن المرتزقة والميليشيات الأجنبية، الذين هم ليسوا وطنيين، لا يريدون رؤيتنا ناجحين ومسالمين.
 

txt

انسحاب قوات الردع واللواء 444 من مواقع الاشتباكات في ليبيا

txt

ليبيا تكشف حقيقة تأجير ميناء الخمس لإقامة قاعدة عسكرية تركية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ليبيا المليشيات في غرب ليبيا الجيش اليبي شرق ليبيا غرب ليبيا منشآت النفط فاجنر

مواد متعلقة

انسحاب قوات الردع واللواء 444 من مواقع الاشتباكات في ليبيا

ليبيا تكشف حقيقة تأجير ميناء الخمس لإقامة قاعدة عسكرية تركية

محافظ مصرف ليبيا يدعو المواطنين لسحب أبنائهم من التشكيلات المسلحة

بوتين: العدوان الأمريكي علي ليبيا وراء انتشار الإرهاب في مالي وإفريقيا الوسطي

الأكثر قراءة

خطوة من الأهلي بعد طلب القندوسي فسخ عقده

أحمد القندوسي يوجه صدمة للأهلي

خزينة الزمالك تنتعش بـ 36 مليون جنيه

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

شاب يذبح طليقته أمام المارة في الفيوم

من المؤبد إلى العفو الرئاسي، كيف خرج أحمد دومة إلى الأسفلت؟

أسعار حفل محمد رمضان في السعودية

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

Advertisements

منوعات

المزيد

عاصفة رعدية تؤخر انطلاق منافسات بطولة العالم لألعاب القوى بالمجر

بيع صقر سعودي في مزاد بـ500 ألف ريال

مقبرة قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية ايداهو الأمريكية

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4% مقارنة بالعام الماضي

تعرف على برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بكلية المطرية جامعة حلوان

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم السبت

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

تعرضك للحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 محظورات للسكك الحديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل الكثيرة

تفسير رؤية اللؤلؤ في المنام وعلاقته بالسعادة والفرح وزوال الهم والغم

علي جمعة: استخدام زجاجات الخمر الفارغة في الشرب والزينة ليس حراما (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية