تقرير للجيش الأمريكي يكشف تفاصيل وفاة عدد كبير من الجنود في قاعدة عسكرية

أعلن الجيش الأمريكي، عن تسجيل 17 حالة وفاة في قاعدة "تينكر" الجوية بولاية أوكلاهوما الأمريكية، وذلك منذ مطلع العام الجاري.



عدد كبير من الوفيات في قاعدة للجيش الأمريكي

ومن جانبها قالت المتحدثة باسم القاعدة، أبيجيل روسيتا: "توفي في القاعدة 17 فردا منذ يناير الماضي، بينهم 11 طيارا عسكريا ومدنيا لأسباب طبيعية أو جراء الحوادث، فيما توفي 6 آخرين لأسباب أخرى، بعضها قيد التحقيق".

وانتشرت عبر مواقع التواصل أنباء عن موجة انتحار اجتاحت مؤخرا القاعدة الأمريكية المذكورة.

وفي ظل جائحة كورونا تعرضت بعض أطقم السفن والغواصات في القوات البحرية الأمريكية للاصابة بكوفيد، وهو ما تسبب في تعطل بعض الوحدات البحرية.

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن تحركات عسكرية أمريكية في العراق، ونفى الجيش الأمريكي، ما تداولته وسائل إعلام ومواقع التواصل في بغداد حول وجود تحركات عسكرية لقواته في البلاد.

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تحركات عسكرية أمريكية في العراق

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، كلمة المتحدث بوزارة الدفاع الأمريكية قائلا: "لم يحدث أي تحرك من هذا القبيل في الأيام القليلة الماضية، سواء داخل العراق أو في اتجاهه".

وقال الناطق باسم البنتاجون، ان مقاطع الفيديو التي انتشرت والتي تظهر قوافل تُزعم أنها أمريكية لا تمت للجيش الأمريكي بأي صلة.

وكانت تداولت مواقع التواصل في العراق، أنباءً ومقاطع فيديو تزعم وجود تحركات عسكرية أمريكية في البلاد.

وعلى الجانب الأخر أعلنت السلطات التركية مساء الأربعاء الماضى مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخرين شمال العراق.

وأصدرت وزارة الدفاع التركية، بيانا أكدت فيه مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخرين في هجوم نفذه أفراد "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق.