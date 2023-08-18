ياسين بونو يخوض المران الأول مع الهلال السعودي واستقبال خاص من اللاعبين (صور)

خاض المغربي ياسين بونو مرانه الأول مع فريقه الجديد الهلال السعودي مساء اليوم استعدادا لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال مجموعة من الصور من استقبال لاعبي الهلال الوافد الجديد ياسين بونو وعلقت: "بونـو.. الظهـور الأول".

ومن ناحيته أعرب المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي الجديد عن سعادته بالانضمام إلى قلعة الزعيم السعودي.

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وقال بونو، في أول حوار مصّور له بعد الإعلان عن الصفقة، "سعيد بالانضمام لنادٍ مثل الهلال، فهو نادٍ تاريخي، ويلعب دائمًا في الأدوار المتقدمة من البطولات، هو أكبر نادٍ في آسيا".

وأوضح "الصفقات التي يبرمها الدوري السعودي شيء جيد بالنسبة للكرة السعودية، وكذلك الكرة العربية بشكل عام، هناك مواهب كبيرة في الدول العربية والسعودية الآن تمنحنا الفرصة لإثبات ذلك".

وتابع الحارس المغربي الدولي: "جماهير الهلال تنتظر مني الكثير، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لي لأني أحب التحديات".

وواصل "أعرف الهلال من عدة سنوات، لعبت ضده بقميص الوداد في دورة أبها الودية، ووجدت أن الفريق لديه قاعدة جماهيرية كبيرة".

وواجه بونو الهلال بقميص الوداد خلال بطولة النخبة العربية التي أقيمت في أبها عام 2010، علمًا بأن الفريق السعودي فاز وقتها بنتيجة 1-0، لكنه خسر المباراة النهائية للبطولة على يد الشباب.

وأتم حديثه في هذا الصدد بقوله "رغم أني ابن الوداد، إلا أني كنت أعلم أن مباراة الهلال والوداد الأخيرة في البطولة العربية للأندية لن تكون سهلة على الفريق المغربي لأنها أمام منافس قوي".

وحرصت صفحة نادي الهلال السعودي علي الترحيب بالمغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق الجديد بعد إعلان توقيعه رسميا لصفوف الفريق السعودي.

وكتبت صفحة الهلال السعودي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"أهــلًا "بـونـو"..الأسد الأطلسي هو حارس مرمانا".

كما كتبت صفحة الهلال:"أسد الأطلـس في معقـل الزعمـاء.. العنكبوت القافز ".

وأكد الهلال السعودي عبر صفحته، توقيع ياسين بونو حتي عام 2026 في أحد فنادق باريس .

وأوضح الهلال السعودي أن الوليد بن طلال العضو الذهبي للنادي هو من تكفل بالصفقة.

وكان الهلال السعودي، نشر فيديو لتقديم اللاعب المغربي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقا:" ديمــا هـلال.. ديمــا أزرق".

وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "توصل الهلال لاتفاق مع إشبيلية على التعاقد مع ياسين بونو، مقابل 19 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى إضافات لتصل الصفقة إلى 21 مليون يورو".