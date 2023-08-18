أخبار الرياضة اليوم.. كولر يطلب ضم مساعد جديد.. وكواليس غضب زيزو من إدارة الزمالك بسبب عرض الشباب السعودي
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:
أول تعليق من محمد صلاح على انتقاله للدوري السعودي (فيديو)
تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي من خلال الانضمام إلى اتحاد جدة.
كولر يطلب ضم مساعد جديد في الجهاز الفني للأهلي، اعرف التفاصيل
الأهلى، طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مسئولي القلعة الحمراء تواجد عنصر جديد ضمن الطاقم المساعد له داخل الجهاز الفني للفريق.
كواليس غضب زيزو من إدارة الزمالك بسبب عرض الشباب السعودي
الزمالك، كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك عن آخر تطورات عرض الشباب السعودي لضم اللاعب.
وكان نادي الزمالك تلقى عرضا رسميا من نادي الشباب السعودي، لضم زيزو بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الجاري.
قبل لقاء إثيوبيا، بوادر أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب معسكر منتخب مصر
منتخب مصر، تلوح في الأفق بوادر أزمة بين النادي الأهلي ومسئولي اتحاد الكرة المصري، بسبب معسكر منتخب مصر الوطني، المقرر انطلاقه أوائل شهر سبتمبر المقبل، استعدادا لمواجهة نظيره منتخب إثيوبيا، في اللقاء المحدد له يوم 8 سبتمبر المقبل باستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار، التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير المقبل.
منافس الأهلي، سان جورج الإثيوبي يفوز 2-1 على بطل زنجبار في دور الـ 64 بدورى أبطال إفريقيا
فاز فريق سان جورج الإثيوبي على نظيره فريق كمكم الزنجباري بنتيجة 2 - 1 في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023 - 2024.
كلوب يحسم قرار رحيل محمد صلاح من ليفربول إلى السعودية
حسم الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، موقف محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم الريدز من الانتقال إلى الدوري السعودي “ دوري روشن” عبر بوابة اتحاد جدة.
رغم نفي الزمالك، إعلامي سعودي يعلن اقتراب زيزو من الشباب السعودي
الزمالك، كشفت تقارير صحفية سعودية صباح اليوم الجمعة، عن آخر تطورات المفاوضات القائمة بين الشباب السعودي والزمالك من أجل ضم لاعب الفريق الأبيض أحمد سيد زيزو.
حقيقة حصول الأهلي على توقيع أحمد حجازي
كشف مصدر داخل الأهلي القول الفصل في الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة حول وجود مفاوضات مع أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة للتعاقد معه في ميركاتو الصيف الحالي.
أوسوريو يطير إلى كولومبيا الإثنين المقبل، وهذا موعد عودته لقيادة الزمالك
تقرر سفر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى بلاده يوم الاثنين المقبل لقضاء فترة إجازة قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.
استقبال حافل لـ نيمار في السعودية بعد الانضمام للهلال السعودي (فيديو وصور)
وصل البرازيلي نيمار إلى السعودية، وذلك بعد ما أعلن الهلال السعودي بشكل رسمي ضم اللاعب قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
رسميا، سباليتي مديرا فنيا لمنتخب إيطاليا حتى عام 2026
منتخب إيطاليا، أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين لوتشيانو سباليتي مديرا فنيا للمنتخب الوطني وذلك بعد قرر روبرتو مانشيني، بتقديم استقالته المفاجئة من تدريب الآزوري.
وكان روبرتو مانشيني المدرب السابق للمنتخب الإيطالي تقدم استقالته بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي من تدريب الأزوري.
يد الزمالك يفوز على الهدى السعودي 28-24 في البطولة العربية (صور)
كرة اليد، فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة أحمد رمضان هتلر المدير الفني، على نظيره الهدى السعودي بنتيجة (28-24)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.