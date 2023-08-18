أخبار الرياضة اليوم.. كولر يطلب ضم مساعد جديد.. وكواليس غضب زيزو من إدارة الزمالك بسبب عرض الشباب السعودي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

تحدث محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول عن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي من خلال الانضمام إلى اتحاد جدة.

الأهلى، طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مسئولي القلعة الحمراء تواجد عنصر جديد ضمن الطاقم المساعد له داخل الجهاز الفني للفريق.

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الزمالك، كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك عن آخر تطورات عرض الشباب السعودي لضم اللاعب.

وكان نادي الزمالك تلقى عرضا رسميا من نادي الشباب السعودي، لضم زيزو بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي الجاري.

منتخب مصر، تلوح في الأفق بوادر أزمة بين النادي الأهلي ومسئولي اتحاد الكرة المصري، بسبب معسكر منتخب مصر الوطني، المقرر انطلاقه أوائل شهر سبتمبر المقبل، استعدادا لمواجهة نظيره منتخب إثيوبيا، في اللقاء المحدد له يوم 8 سبتمبر المقبل باستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار، التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير المقبل.

فاز فريق سان جورج الإثيوبي على نظيره فريق كمكم الزنجباري بنتيجة 2 - 1 في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023 - 2024.

حسم الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، موقف محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم الريدز من الانتقال إلى الدوري السعودي “ دوري روشن” عبر بوابة اتحاد جدة.

الزمالك، كشفت تقارير صحفية سعودية صباح اليوم الجمعة، عن آخر تطورات المفاوضات القائمة بين الشباب السعودي والزمالك من أجل ضم لاعب الفريق الأبيض أحمد سيد زيزو.

كشف مصدر داخل الأهلي القول الفصل في الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة حول وجود مفاوضات مع أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة للتعاقد معه في ميركاتو الصيف الحالي.

تقرر سفر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى بلاده يوم الاثنين المقبل لقضاء فترة إجازة قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

وصل البرازيلي نيمار إلى السعودية، وذلك بعد ما أعلن الهلال السعودي بشكل رسمي ضم اللاعب قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

منتخب إيطاليا، أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين لوتشيانو سباليتي مديرا فنيا للمنتخب الوطني وذلك بعد قرر روبرتو مانشيني، بتقديم استقالته المفاجئة من تدريب الآزوري.

وكان روبرتو مانشيني المدرب السابق للمنتخب الإيطالي تقدم استقالته بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي من تدريب الأزوري.

كرة اليد، فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة أحمد رمضان هتلر المدير الفني، على نظيره الهدى السعودي بنتيجة (28-24)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.