كولر يطلب ضم مساعد جديد في الجهاز الفني للأهلي، اعرف التفاصيل

الأهلى، طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مسئولي القلعة الحمراء تواجد عنصر جديد ضمن الطاقم المساعد له داخل الجهاز الفني للفريق.

عنصر جديد بالجهاز الفني للنادي الأهلي

وعلمت فيتو أن كولر أخطر مسئولى النادى الأهلى برغبته في إضافة عنصر جديد ضمن الطاقم المعاون له قبل انطلاق معسكر الفريق استعدادا لمنافسات الموسم القادم 2023-2024.

ومن المنتظر أن يتم تحديد العنصر الجديد داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فور عودة المدرب السويسري مارسيل كولر الى القاهرة يوم الخميس المقبل لقيادة تدريبات الفريق استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

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وأرسل مجلس إدارة النادي الأهلي إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مكافأة الفوز ببطولتي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي.

وعلمت فيتو أن الأهلي أرسل نصف مليون دولار إلى مارسيل كولر، قيمة مكافأة الفوز بدوري أبطال أفريقيا والدوري المصري.

وينص عقد كولر مع الأهلي على الحصول مكافأة شهرين نظير الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا وشهر آخر للفوز بالدوري

الأهلى يتواصل مع الاتحاد الأفريقي

من ناحية أخرى طلب مسئولو النادي الأهلي ردا سريعا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بشأن موعد وملعب مباراة كأس السوبر الأفريقي، أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الماضي.

ووفقا لصحيفة البلاد السعودية فإن السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري سيقام يوم 15 سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

كما أشارت الصحيفة أنه سيتم تحديد الملعب الذي يستضيف السوبر الأفريقي خلال الأيام المقبلة، ولكن الأقرب هو ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، والذي أقيم عليه فعاليات البطولة العربية أو على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي

ومن ناحيته تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تدخله مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، من أجل تأجيل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري

وقال كولر في تصريحات صحفية سويسرية: “الاتحاد الإفريقي كان يرغب في إقامة مباراتنا أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي في وقت قريب ولكنني طلبت من محمود الخطيب التدخل لتأجيل ذلك الموعد، نظرًا لضرورة حصول اللاعبين على راحة سلبية.

وأضاف كولر: “في مصر، لدى المدير الفني أهمية مختلفة عن أوروبا. وأكثر كفاءة. يجب أن أتخذ العديد من القرارات، لذلك يتم معاملتي تلقائيًا بمزيد من الاحترام”.

وواصل كولر تصريحاته قائلًا: “عندما أراد الاتحاد الأفريقي إقامة كأس السوبر بين بطلي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في وقتٍ قريب، تدخلت لدى رئيس النادي وقلت إن اللاعبين بحاجة إلى إجازة بعد الموسم الطويل الآن ستُقام المباراة في وقتٍ لاحق”.

وكان الموعد المبدئي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للسوبر الإفريقي هو 1 سبتمبر المقبل، ولكن تأجل ذلك إما إلي منتصف سبتمبر المقبل.