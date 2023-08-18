منافس الأهلي، سان جورج الإثيوبي يفوز 2-1 على بطل زنجبار في دور الـ 64 بدورى أبطال إفريقيا

فاز فريق سان جورج الإثيوبي على نظيره فريق كمكم الزنجباري بنتيجة 2 - 1 في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023 - 2024.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سان جورج الإثيوبي الفوز على نظيره كمكم الزنجباري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي انتهت منذ قليل، في دوري أبطال أفريقيا.

أهداف مباراة سان جورج الإثيوبي وكمكم الزنجباري

سجل ثنائية ان جورج الإثيوبي بينيام بيلاي في الدقيقة 39 وناثانيال زيليكي في الدقيقة 51، بينما قلص كمكم الزنجباري النتيجة عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 73.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين سان جورج وكمكم الزنجباري يوم الأحد المقبل، على أرض الفريق الإثيوبي.

جدير بالذكر أن المتأهل من مواجهة سان جورج الإثيوبي وكمكم الزنجباري يواجه النادي الأهلي في دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن ناحيته أجريت قرعة الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا والبطولة الكونفدرالية لموسم 2023-2024 والذي تم استثناء الرباعي المصري الأهلي وبيراميدز والزمالك وفيوتشر من هذا الدور.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية بين الفرق المشاركة بهذا الدور مع انتظار مواجهات أقوى للفرق العشرة المستثناة من الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا.

الفرق المصرية بالمعترك الأفريقي

ويشارك في دوري أبطال أفريقيا، النادي الأهلي ونادي بيراميدز، بينما يشارك الزمالك وفيوتشر في كأس الكونفدرالية.

ويشارك 54 فريقا من 42 اتحادا عضوا في دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، بينما يتنافس 52 فريقا في كأس الكونفيدرالية، يمثلون 41 اتحادا عضوا.

ويشارك 54 ناديًا من 42 اتحادًا عضوًا في بطولة CAF دوري الأبطال هذا الموسم، بينما يتنافس 52 ناديًا يمثلون 41 اتحادًا عضوًا في كأس الكونفدرالية.

ويعد الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية.

وفي الوقت نفسه، فاز اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية بعد تغلبه على يانج أفريكانز التنزاني في مباراتي النهائي.

الأهلي يلتقي الفائز من مباراة كيه إم كيه إم بطل زنزبار وسان جورج الإثيوبي

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024، عن انتظار الأهلي حامل اللقب الفائز من فريق كيه أم كيه أم بطل زنجابار وسان جورج بطل إثيوبيا.

جاديكا الصومالي والجيش الرواندي طريق بيراميدز

ويلعب بيراميدز في دور الـ32 من البطولة ضد الفائز من الجيش الوطني الرواندي وجاديتكا الصومالي.

ويشارك بيراميدز لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في الدوري المصري الموسم الماضي.

الزمالك يلتقي الفائز من ارتا سولار الجيبوتي وهورسيد الصومالي

وأسفرت قرعة الأدوار التمهيدية للبطولة الكونفدرالية‏ عن مواجهة الزمالك الفائز أرتا سولار الجيبوتي ضد هورسيد الصومالي بالدور الثاني بالدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية.

فيوتشر يلتقي الفائز ‏من سيجندا بيج ستارز التنزاني وجي كيي الزنجباري

وأسفرت قرعة الأدوار التمهيدية للبطولة الكونفدرالية‏ عن مواجهة فيوتشر الفائز ‏من سيجندا بيج ستارز التنزاني ضد JKU زنزبار بالدور الثاني بالدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية.

الفرق المستثناة من المشاركة بدور الـ64

وضمت قائمة الفرق المستثناة من دور الـ64 في دوري أبطال أفريقيا كل من:

1- الأهلي المصري

2- الوداد المغربي

3- الترجي التونسي

4- صن داونز الجنوب أفريقي

5- شباب بلوزداد الجزائري

6- سيمبا التنزاني

7- بيراميدز المصري

8- بترو أتليتكو الأنجولي

9- مازيمبي الكونغولي الديمقراطي

10- حوريا كوناكري الغيني

مبارايات الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا

الزمالك



حافيا كوناكري (غينيا) × جينيراسيون فوت (السنغال) - الفائز يواجه الوداد المغربي

جارد (النيجر) × دوان (بوركينا فاسو) - الفائز يواجه الترجي التونسي

بو رينجرز (سيراليون) × ليسكر (ليبريا) - الفائز يواجه شباب بلوزداد الجزائري

ميديما (غانا) × ريمو ستارز (نيجيريا) - الفائز يواجه حوريا الغيني

KMKM (زنزيبار) × سان جورج (إثيوبيا) - الفائز يواجه الأهلي

جاديكا الصومالي × الجيش الرواندي - الفائز يواجه بيراميدز

بيندجي (الجابون) × بومامورو (بوروندي) - الفائز يواجه ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي

أفريكان ستارز (ناميبيا) × ديناموز (زامبيا) - الفائز يواجه سيمبا التنزاني

سونجو (موزمبيق) × مامبا (إي سواتيني) - الفائز يواجه بترو أتلتيكو

الأنجوليدراجون (غينيا الاستوائية) × بيج بوليتس (مالاوي) - الفائز يواجه مازيمبي الكونغولي

أهلي بنغازي (ليبيا) × إنييمبا (نيجيريا) - الفائز من القطن (بنين) × أسيك (كوت ديفوار)

شباب قسنطينة (الجزائر) × النجم الساحلي (تونس) - الفائز من أسكو دي كارا (توجو) × الجيش الملكي (المغرب)

ريال باماكو (مالي) × القطن (الكاميرون) - الفائز من نواذيبو (موريتانيا) × أهلي طرابلس (ليبيا)

أول أغسطس (أنجولا) × فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) - الفائز من سلام (جنوب السودان) × الهلال (السودان)

أوتوهو (جمهورية الكونغو) × المريخ (السودان) - الفائز من جيبوتي تيليكوم × يانج أفريكانز (تنزانيا)

جالاكسي (بوتسوانا) × فايبرز (أوغندا) - الفائز من جبل (جزر القمر) × أورلاندة بايرتس (جنوب أفريقيا)

مواعيد مبارايات الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا



وتقام مباريات الدور التمهيدي الأول بنظام الذهاب والإياب، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب الفريق الأول والإياب على ملعب الفريق الثاني.

وفي دور الـ32 يلعب الفريق المتأهل من الدور التمهيدي الأول مباراة الذهاب على ملعبه، ثم تقام مباراة الإياب على ملعب الفريق الذي لم يخض منافسات الدور التمهيدي الأول.

وتُلعب جولة الذهاب للدور التمهيدي الأول في أحد أيام 18 – 19 - 20 أغسطس المقبل، وجولة الإياب تقام أحد أيام 25 – 26 – 27 من الشهر ذاته.

أما جولة الذهاب لدور الـ32 تقام في أحد أيام 15، 16، 17، سبتمبر المقبل، وجولة الإياب تقام أحد أيام 29، 30 سبتمبر، و1 أكتوبر المقبل.

بيراميدز

مباريات الدوري التمهيدي الأول بالكونفدرالية

وجاءت مواجهات الدور التمهيدى الاول فى قرعة الكونفدرالية الإفريقية كتالي:

لوتو أمام زينشور.

أرتا سولار أمام هورسيد.

سيجيندا أمام جيكيو.

أولمبيك بيجا أمام بهير دار.

كاكا مينجا أمام الهلال الليبي.

سيخو خوبي أمام يانج بافلوز.

كانو سبور أمام مايسترو يونايتد.

هيدوك أمام المريخ جوبا.

لوبيتو أمام لاباس.

كأس الكونفدرالية الأفريقية

كأس الكونفدرالية الأفريقية، وجاء مشاركة الزمالك وفيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2023-2024، بعد ضمان احتلالهما المركزين الثالث والرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري.

ويشارك فيوتشر في كأس الكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي بعد تواجده في النسخة الماضية رفقة بيراميدز ووقوعهما في مجموعة واحدة بدور المجموعات رفقة الجيش الملكي المغربي.

وودع فيوتشر منافسات كأس الكونفدرالية 2022-2023 من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث خلف الجيش الملكي صاحب المركز الأول وبيراميدز صاحب المركز الثاني.

أما الزمالك فيعود للظهور مجددا في كأس الكونفدرالية بعد مشاركته في نسخة 2019 وتتويجه بالبطولة على حساب نهضة بركان المغربي لأول مرة في تاريخه بعدما حسمت ركلات الترجيح اللقب الأول للقلعة البيضاء بعد انتهاء المباراة بنتيجة 1-0 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب للدور النهائي والتي جمعتهما بالمغرب.