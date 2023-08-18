قبل لقاء إثيوبيا، بوادر أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب معسكر منتخب مصر

منتخب مصر، تلوح في الأفق بوادر أزمة بين النادي الأهلي ومسئولي اتحاد الكرة المصري، بسبب معسكر منتخب مصر الوطني، المقرر انطلاقه أوائل شهر سبتمبر المقبل، استعدادا لمواجهة نظيره منتخب إثيوبيا، في اللقاء المحدد له يوم 8 سبتمبر المقبل باستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار، التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير المقبل.

فريق النادي الأهلي يستعد لمعسكر النمسا، فيتو

معسكر الأهلي في النمسا سبب الأزمة

وتكمن الأزمة المنتظرة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة، بسبب تمسك الأهلي بتواجد لاعبيه الدوليين رفقة الفريق في معسكر النمسا، حتى إنتهاء المعسكر يوم 6 سبتمبر، في حين يتمسك البرتغالي روي فيتوريا بانضمام لاعبي الأهلي لمعسكر منتخب مصر يوم 4 سبتمبر، وهو موعد انطلاق الأجندة الدولية، خاصة أن مباراة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا ستكون يوم 8 سبتمبر، أي بعد انتهاء معسكر الأهلي في النمسا ب48 ساعة فقط، وهو ما قد يحرم منتخب الفراعنة من لاعبي الأهلي أمام منتخب إثيوبيا وهي مباراة رسمية، رغم أنها مباراة تحصيل حاصل، إلا أن المدير الفني لمنتخب مصر يتمسك بضم لاعبيه الدوليين مع بدء الأجندة الدولية يوم 4 سبتمبر إعمالا للوائح الفيفا، في حين يتمسك الجهاز الفني للأهلي باستكمال جميع لاعبيه لمعسكر الفريق حتى موعد انتهاءه يوم 6 سبتمبر.

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لاعبو الأهلي الدوليون

ويضم فريق الكرة بالنادي الأهلي، ما لا يقل عن ثمانية لاعبين من القوام الأساسي لمنتخب مصر هم: محمد الشناوي – محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – مروان عطية – حسين الشحات – محمود كهربا – إمام عاشور

بدأ العد التنازلي لانطلاق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادا لمواجهة نظيره المنتخب الإثيوبي، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار، والمحدد لها يوم 8 سبتمبر المقبل باستاد الدفاع الجوي.

كما يخوض منتخب مصر مواجهة أخرى ودية بعدها بأربعة أيام، وبالتحديد يوم 12 سبتمبر أمام منتخب تونس، والتي تأتي في بداية استعداداته لخوض ماراثون التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

قلق فيتوريا

وتسيطر حالة من القلق على البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، قبل أيام من إعلان أسماء اللاعبين المحليين المنضمين للمعسكر المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس، بسبب توقف الدوري المصري الممتاز وعودة اللاعبين الدوليين من فترة راحة سلبية طويلة، وعدم خوضهم أي مباريات رسمية مع فرقهم قبل معسكر الفراعنة المقبل، وبالتالي إبتعادهم عن فورمتهم الفنية والبدنية وهو ما يؤرق فيتوريا قبل مواجهتي إثيوبيا وتونس.

وبات من المؤكد أن يستدعي فيتوريا أكبر عدد من اللاعبين المحترفين لقائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل، خاصة أن أغلبهم قد بدأ الموسم الكروي الجديد مع ناديه، وأصبحوا جاهزين فنيا وبدنيا للمشاركة في مباراتي المنتخب الوطني أمام إثيوبيا وتونس.

يجتمع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، مع جهازه المعاون الأسبوع المقبل لحسم كافة التفاصيل بشأن معسكر الفراعنة في سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره التونسي وديًا يوم 12 سبتمبر، على أن يتم تحديد موعد إعلان قائمة الفراعنة المحلية والمحترفين.

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب إثيوبيا في المباراة التي سوف تجمع المنتخبين في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

وتقام مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب أثيوبيا في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر على استاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر مع إثيوبيا

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب إثيوبيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لكل البطولات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.