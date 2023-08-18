الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

استقبال حافل لـ نيمار في السعودية بعد الانضمام للهلال السعودي (فيديو وصور)

نيمار، فيتو
نيمار، فيتو

وصل البرازيلي نيمار إلى السعودية، وذلك بعد ما أعلن الهلال السعودي بشكل رسمي ضم اللاعب قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

=twsrc%5Etfw">#AlHilal pic.twitter.com/LbLkwpSUdu

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 18, 2023

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال السعودي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر مجموعة من الصور بعد وصول نيمار إلى الأراضي السعودية وعلقت:"التاريخـي في الريـاض، العدسـات والأنظـار تتجه نحـو "نيمـار".

الصورة
البرازيلي نيمار، فيتو 
الصورة
البرازيلي نيمار، فيتو 
الصورة
البرازيلي نيمار، فيتو 
الصورة
البرازيلي نيمار، فيتو 
الصورة
البرازيلي نيمار، فيتو 

ويستعد الهلال السعودي لتقديم نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الجديد، للجماهير في حفل يسبق مباراة الفيحاء غدًا السبت ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، فيما يخوض النجم البرازيلي أولى مبارياته بقميص "الزعيم" أمام الرائد يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة.

Advertisements

وذكر الهلال، في بيان رسمي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقًا)، "تذاكر مباراة الهلال والفيحاء وحفل تقديم نيمار متوفرة للجميع، اشتري تذكرتك واحجز موقعك".

ويبدأ الحفل في تمام الساعة 7:15 مساءً على ملعب الملك فهد الدولي، فيما تنطلق المباراة عند الساعة 09:00.

وطرح النادي التذاكر على خمس فئات تبدأ من 20 ريالًا، مرورًا بـ50 و65 و75 ريالًا وانتهاءً بـ250 ريالًا.

وكانت صحيفة "الرياضية" السعودية،، أكدت إن نيمار سيصل الرياض اليوم الجمعة، وبرفقته عدد من أفراد أسرته، استعدادًا لحفل تقديمه للجماهير.

وأشارت الصحيفة إلى أن مباراة الرائد ستشهد أول ظهور لنيمار بقميص الهلال في الملعب.

يذكر أن نيمار واحد من 6 صفقات أبرمها الهلال خلال الميركاتو الجاري، إلى جانب الخماسي ياسين بونو، ومالكوم، وروبن نيفيز، وسيرجي سافيتش، وكاليدو كوليبالي.

وكشف ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، موقفه من رحيل النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الهلال السعودي، بعدما قضى 6 مواسم في "حديقة الأمراء".

وقال ناصر الخليفي في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "من الصعب حتمًا أن نقول وداعًا لأسطورة النادي، لن أنسى أبدًا اليوم الذي وصل فيه نيمار إلى باريس سان جيرمان، ولا ما حققه لنا، لنادينا ومشروعنا على مدى السنوات الست الماضية".

وواصل: "لقد عشنا لحظات غير عادية، سيظل نيمار دائمًا جزءا من تاريخنا، جزءا من النادي إلى الأبد، أود أن أشكره هو وعائلته، نتمنى له الأفضل في المستقبل ومغامرته المقبلة".

ومن المنتظر أن يرتدي البرازيلي نيمار جونيور القميص رقم 10 رفقة فريقه الجديد الهلال السعودي. 

ملفات شائكة على طاولة الزمالك.. حسم رحيل زيزو للشباب السعودي.. وحل أزمة وقف القيد ودفع مستحقات اللاعبين الأبرز

يد الزمالك يفوز على الهدى السعودي 28-24 في البطولة العربية (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الهلال السعودي نيمار نيمار دا سيلفا الهلال نيمار والهلال

مواد متعلقة

يد الزمالك يفوز على الهدى السعودي 28-24 في البطولة العربية (صور)

الاتحاد السكندري يضم رجب عمران قادما من سيراميكا كليوباترا

لعنة الجولة الثانية في البريميرليج، هل يواصل محمد صلاح الصيام أمام بورنموث؟

منافس الأهلي، سان جورج الإثيوبي يفوز 2-1 على بطل زنجبار في دور الـ 64 بدورى أبطال إفريقيا

جلسة تصوير رسمية لـ واتارو إندو بقميص ليفربول (صور)

كلوب يحسم قرار رحيل محمد صلاح من ليفربول إلى السعودية

رغم نفي الزمالك، إعلامي سعودي يعلن اقتراب زيزو من الشباب السعودي

أول تعليق من محمد صلاح على انتقاله للدوري السعودي (فيديو)

الأكثر قراءة

أول تعليق من محمد صلاح على انتقاله للدوري السعودي (فيديو)

شعبة الدخان: أزمة السجائر لن تنتهي قريبا

الصحة تكشف آخر تطورات انتشار متحور 5.EG الجديد

موعد مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في افتتاح تصفيات كأس العالم 2026

انخفاض جديد يضرب الذهب، المؤشر العالمي مساء الجمعة 18-8-2023

ننشر قائمة أسعار علب التونة بأنواعها المختلفة داخل الأسواق

مصدر يكشف شرط الأهلي لبيع محمد عبد المنعم بعد ارتباط اسمه بالدوري السعودي

كلوب يحسم قرار رحيل محمد صلاح من ليفربول إلى السعودية

Advertisements

منوعات

المزيد

مدينة هندية تشدد إجراءات السلامة بعد ازدياد حالات انتحار الطلاب

إدانة ممرضة بريطانية قتلت 7 رضع بحقن الإنسوليسن

قبل الذهاب للمصيف، تعرف على أسعار مستلزمات البحر (فيديو)

رئيسة وزراء إيطاليا تتعرض لموقف محرج خلال قضاء عطلة في ألبانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 18-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الجمعة 18-8-2023

سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 18-8-2023

خدمات جديدة تقدمها هيئة السكك الحديدية لكبار السن وذوي الهمم

المزيد

انفوجراف

حكاية أحمد بسام زكي المتهم بهتك عرض 8 فتيات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موضوع خطبة الجمعة الأخيرة في شهر أغسطس

رمضان عبد الرازق: العلم أثبت زيادة إنتاج النبات حال سماع القرآن (فيديو)

ما حكم عمل الوليمة في الأفراح والقدر المجزئ في ذلك؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية