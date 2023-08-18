الجمعة 18 أغسطس 2023
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رياضة

يد الزمالك يفوز على الهدى السعودي 28-24 في البطولة العربية (صور)

كرة اليد، فيتو
كرة اليد، فيتو

كرة اليد، فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة أحمد رمضان هتلر المدير الفني، على نظيره الهدى السعودي بنتيجة (28-24)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

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يد الزمالك، فيتو 
قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يلعبون الكرة الطائرة‏‏ و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏
يد الزمالك، فيتو 
قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏
يد الزمالك، فيتو 
قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏أشخاص كرة القدم‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏
يد الزمالك، فيتو 

الزمالك يخسر من العربي الكويتي

خسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة أحمد رمضان هتلر المدير الفني، أمام فريق العربي الكويتي بنتيجة (33-32)، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

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الزمالك يفوز على وفاق عين التوتة

وحقق فريق يد الزمالك الفوز على نظيره وفاق عين التوتة الجزائري بنتيجة 34 - 28، في أولى مبارياته بدور مجموعات البطولة العربية لكرة اليد. 

وكان الزمالك تقدم في الشوط الأول على عين التوتة الجزائر عري بنتيجة 18 - 13. 

مجموعة الزمالك في البطولة العربية

وتضم مجموعة الزمالك (الهدى السعودي - العربي الكويتي - وفاق عين التوتة الجزائري - الشعلة اليمني).

فيما ضمت المجموعة الأولى: البنك الأهلي من مصر مع (مضر السعودي - الكويت الكويتي - الجزيرة الإماراتي - الحشد العراقي).

التجديد لأحمد الأحمر 

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، نجح في تجديد عقد أحمد  الأحمر نجم الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية.

وعقد اللاعب جلسة مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك  والمشرف على ألعاب الصالات، تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل وتوقيع العقود رسميا.

تصريحات أحمد مرتضى

وأكد أحمد مرتضى لقائد فريق اليد على أهمية تواجده مع الفريق خاصة وأنه من العناصر الأساسية في صفوف كوماندوز اليد.

 وكان مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، أعلن أن بعثة فريق يد الزمالك ستسافر غدا إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية بعد حل كافة الأزمات.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الآتي: "المستشار مرتضى منصور  يتدخل لحل أزمة سفر الفريق الأول لكرة اليد بعد أن وجه أحمد مرتضى وأمير مرتضى في حجز طائرة للفريق للسفر إلى المملكة السعودية للاشتراك في البطولة العربية المؤهلة لكأس العالم.

ولقد نجحا في حجز طائرة للفريق تقلهم إلى السعودية في تمام الساعة الثانية صباح غد، كما نجحا في التجديد لكابتن ونجم الفريق أحمد الأحمر وتوقيع عقد جديد قبل السفر، كل التمنيات لأبطال كرة اليد بالعودة بكأس البطولة".

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