الوليد بن طلال يتكفل بالصفقة، تفاصيل توقيع ياسين بونو للهلال السعودي 3 مواسم

ياسين بونو، أعلن نادي الهلال السعودي، ضم الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية رسميًّا إلى صفوف الفريق لمدة ثلاثة مواسم حتى 2026.

وأكد الهلال السعودي عبر صفحته، توقيع ياسين بونو حتى عام 2026 في أحد فنادق باريس.

وأوضح الهلال السعودي أن الوليد بن طلال العضو الذهبي للنادي هو من تكفل بالصفقة.

وكان الهلال السعودي، نشر فيديو لتقديم اللاعب المغربي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقًا: "ديمــا هـلال.. ديمــا أزرق".

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وكان خوسيه لويس مينديليبار، المدير الفني لفريق إِشبيلية الإسباني، كشف في وقت سابق موقف المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق من الاستمرار أو الرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مينديليبار في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية على أن بونو سيرحل عن صفوف الفريق الأندلسي وسينتقل إلى صفوف الهلال السعودي، بعد خسارة الفريق لقب كأس السوبر الأوروبي أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح 5/4.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن الهلال السعودي توصل إلى اتفاق مع إشبيلية، للحصول على خدمات المغربي مقابل 19 مليون يورو، كرسوم ثابتة بالإضافة إلى متغيرات إضافية تجعل قيمة الصفقة 21 مليون يورو.

جدير بالذكر أن بونو دخل قائمة المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد، خلال الميركاتو الحالي بعد تعرض حارسه الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، قبل أن يستقر الميرنجي على التعاقد مع الإسباني كيبا حارس تشيلسي على سبيل الإعارة.

وكان فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقال في أوروبا أكد أن الهلال أتم اتفاقه مع إشبيلية على ضم بونو.

وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "توصل الهلال لاتفاق مع إشبيلية على التعاقد مع ياسين بونو، مقابل 19 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى إضافات لتصل الصفقة إلى 21 مليون يورو".