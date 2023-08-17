رئيس الحكومة اللبنانية: وصلنا إلى مرحلة صعبة وكل واحد يتحمل مسئوليته

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في مقر مجلس النواب.

مجلس النواب اللبنانى

وقال ميقاتي في تصريحات له: "أستغرب بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط، فهل يوجد أكثر إلحاحًا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول أعمال جلسة اليوم".

وأشار ميقاتي إلى أنه في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للأزمات التي تمر بها لبنان اليوم، كان مجلس النواب في انعقاد دائم، وخلال ثلاثة أيام كان يجري إقرار القوانين اللازمة لحل الأزمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الأزمات في تلك الدول.

Advertisements

الكابيتال كونترول

وأضاف: "أما في لبنان فلا نزال منذ 4 سنوات نتحدث عن "الكابيتال كونترول" ولم نتوصل إلى مناقشته، لا في الجلسة العامة ولا إلى إيجاد حل له".

وتابع ميقاتي: "في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية، وكلها تحتاج إلى حل فوري، وإذا لم ينعقد مجلس النواب اللبناني لاقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد.

ولفت رئيس الحكومة اللبناني إلى أن لبنان قد وصلت إلى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول إلى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف.

إعادة الحياة المصرفية

وشدد ميقاتي على أنه من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، وإلا فإننا سندخل في سلسلة أزمات وسيكون الوضع أكثر صعوبة، لافتا إلى أنه إذا لم نصل إلى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته.