الأربعاء المظلم، لبنان بدون كهرباء اليوم

أكدت وسائل إعلام لبنانية أن الكهرباء ستنقطع عن كافة البلاد، عصر اليوم الأربعاء، بعد أن اتخذت الشركة المشغلة لمعملي ​دير عمار​ والزهراني​، قرارا بتسليمهما إلى مؤسسة كهرباء لبنان​.

وأوضحت قناة "الجديد" أن الشركة المشغلة لمعملي ​دير عمار​ و​الزهراني​، "برايم ساوث"، ستقوم بتسليم المعملين إلى مؤسسة كهرباء لبنان​، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، ما يعني توقف تزويد التغذية الكهربائية في لبنان.

"المؤسسة اللبنانية للإرسال"

وفي السياق، كشفت معلومات قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" أن "برايم ساوث" اتخذت هذا القرار بعدما تراكمت مستحقاتها لدى كهرباء لبنان وبلغت 83 مليون دولار لم تتقاض منها سوى نحو مليوني دولار، مؤكدة أن الشركة لا يمكنها الاستمرار بالعمل في هذا الواقع، لا سيما أنه ليس هناك من مؤشرات على أن ما تجبيه كهرباء لبنان سيتم تحويله إلى دولارات تستخدم في تشغيل المعامل وتأمين قطع غيار للصيانة.

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تكاليف استيراد الوقود

يشار إلى أن وتيرة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان بشكل كبير قبل عامين، عندما لم تعد الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية قادرة على تحمل تكاليف استيراد الوقود من أجل محطات الكهرباء.

ويعتمد لبنان بشكل كبير على مولدات الديزل الخاصة الصاخبة والمكلفة للحصول على الكهرباء.