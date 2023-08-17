الخميس 17 أغسطس 2023
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محافظات

117.7 مليون جنيه إجمالي قروض شباب الخريجين في الدقهلية

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، فيتو

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  على صرف الدفعة 177 من قروض مشروعات شباب الخريجين وإجمالي ما تم صرفه حتى الآن 117.7 مليون جنيه. 

ويأتي ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن..

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ووافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 177 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر يوليو 2023 وذلك بإجمالى 965 ألف جنيه، موزعة على 11 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال مختار إن عددا من استفاد من الدفعة الجديدة هو 33 شابا وفتاه ( 12 من الذكور -21 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 117.7 مليون جنيه استفاد منها 13102 شاب وفتاة ( 6231 ذكور - 6871 إناث) جاءت موافقة وتصريحات "مختار" بناء على  التقرير الذي عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات. 

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

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