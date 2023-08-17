مأساة ولاء، بلطجية قتلوا زوجها وأصابوها ونجلها لخلافات على شقة في الدقهلية (فيديو)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “مأساة ولاء.. بلطجية أنهوا حياة زوجها وأصابوها هي ونجلها لخلافات على شقة في الدقهلية”.

والتقت فيتو بالأسرة المكلومة أم ونجليها بعد أن فقدوا الأب الظهر والسند على حد قولهم مشيرة إلى أن نجليها محمد في ثانية ثانوي عسكري وأحمد الذي تم الاعتداء عليه وإصابة ذراعه.

وقالت الأم:"انتقلنا لأولادي محمد وأحمد وأصبحت إقامتنا في الشيخ زويد منذ سنوات ولدينا منزل بالدور الخامس ولكن لإعاقة نجلي محمد اضطررنا أن نؤجر مسكن بالدور الأرضي وبالفعل منذ أكثر من 7 سنوات مؤجرين بمبلغ 500 جنيها ومنذ 3 سنوات تزايدت القيمة الإيجارية لـ 650 جنيها وفوجئنا بأصحاب المنزل يضاعفون الإيجار ٣ مرات ويطالبونا بسداد مبلغ 2000 جنيه في الشهر أو أن نترك المنزل".

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الأسرة المكلومة، فيتو

وتابعت الأم: "بالفعل طلبنا تحديد موعد لإخلاء المنزل لحين البحث عن مكان آخر ونقل معيشتنا وانتهينا من ذلك وطالبناهم بالنظر للمنزل لعمل جلسة لدفع أي مستحقات مقابل أي تلفيات" مؤكدة أنها أخذت المنزل بعد أن كان مغلقا لخمس سنوات وقامت هي بتنظيفه".

وقالت:"صاحب البيت حضر ليعاين المنزل ومعه نجله وزوج نجلته بمفك لتغيير كالون المنزل، فنجلي سأله ماذا تفعل ولم نكن انتهينا من تغيير الكالون فقاموا بتكتيفه وضربه، وفجأة وجدت زوجي على الأرض".

الزوجة، فيتو

واستكملت باكية:" ملناش مشاكل مع حد ولا يوجد أي خلافات هجموا علينا بخشب وأودوا بها بحياة زوجي السند اللي كان لينا كان خارج معاش مكملش سنة، وطول عمره شقيان على أولاده ".

وقالت: "منذ عام ١٩٩٧وهما عايشين في سيناء ووالد أحمد ومحمد يعمل مدرس في مدرسة بسيناء بيسافر فى الدراسة وبينزل السنبلاوين فى الإجازة".



الأسرة، فيتو

وقالت: “ فقدت السند في لحظة..زوج بنت صاحب البيت ضرب الحاج عبده على دماغه كسر له الجمجمة ولفظ أنفاسه على إثرها مشوفتوش دخل العناية المركزة ومنعوني أشوفه لأن حالته كانت حرجة، والمتهم بعد ماكسر له الجمجمة جرح نفسه وراح المستشفى عشان يثبت أن دى مشاجرة”.

الزوجة ونجلها أحمد، فيتو

وأكدت أن رجال الشرطة في دقائق ألقوا القبض على المتهمين ومثلوا الجريمة وتم حبسهم.

وواصلت الأم حديثها:"زوجي قبل الحادث بثلاثة أيام قالي أنت زعلانه منى فى حاجة وفي الحقيقة رديت عليه عمري ما أزعل منك أبدا دا أنت كل حاجة ليا".

وقالت:" زوجي اعتدوا عليه ويتموا أولادي"، وأطالب بالقصاص من المتهمين.

وأضافت:" عبده كان الداعم الأكبر لمحمد.. محمد أجرى جراحة عقب ولادته بـ ٣ أيام والأطباء قالوا سيبوه يموت ولكن والده قال لو هبيع ملابسي عليه مش هسيبه.. وأجرى محمد عملية تسليك نخاع فى صبايا الخير".

وعن آخر لحظات بين ولاء وزوجها وقت الحادث قالت:"قالي أعملي فنجان قهوة وملحقش يشربه، ووجدت زوجها ساقطا مغشيا عليه سائح في دمه على الأرض ..واقفين بيتكلموا فى موضوع البيت وفجاه اتغدر به وضربوه بالخشبة على دماغه” .



وأشارت إلى أن الواقعة تمت منذ ٥٢ يوما وتم تحرير محضر بالواقعة وتم ضبط المتهمين ، والأسرة تطالب بالعدالة الناجزة والقصاص .

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