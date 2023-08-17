تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى بسوهاج بقيمة 153 مليون

أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أنه فى إطار تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين تم تخصيص مبلغ 153.6 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى بتمويل من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر خلال العام المالى 2023/2024 منها مبلغ 107.7 مليون جنيه من وزارة التخطيط ومبلغ 45.9 مليون جنيه من قرض البنك الدولى.



وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه جار تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى من تمويل وزارة التخطيط يشمل إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمركز المراغة وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ومد خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بمركز أخميم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرية الكوامل وقرية بندار الكرمانية واستكمال تنفيذ خطوط الصرف الصحى بقرية المحامدة البحرية وقرية الكوامل هذا بالإضافة إلى إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بشارع ترعة باجا الشرقى والغربى والنبوى المهندس وتفرعاتهم وإحلال وتجديد شبكات المياه بمنطق الحويتى وغرب الكوبرى وخلف الجوازات واحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بمنطقىة العمرى وحى راشد ومنطقة العارف وتوصيل الصرف الصحى للدير الابيض.



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واوضح المهندس ابو ضيف محمد احمد جبر رئيس وحدة مشروعات التنمية المحلية انه جارى تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى من تمويل قرض البنك الدولى بمد خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بمركز جهينة وانشاء المزرعة الخشبية بجوار المنطقة الصناعية بغرب طهطا وتدعيم محطة مياه طهطا السطحية وتوصيل الصرف الصحى للمجازر.