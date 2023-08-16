أحمد عيد يعلق على انتقاله للمصري، ويوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك

علق أحمد عيد الظهير الأيمن على انتقاله لفريقه الجديد المصري البورسعيدي، موجها رسالة لجماهير الزمالك.

ونشر أحمد عيد مجموعة من الصور بقميص الزمالك وعلق عليها:" عمل المعروف يدوم والجميل دايما محفوظ شكر خاص لجمهور ونادي الزمالك ولازم جماهير النادي اللي انا كنت واحد منهم تبقى عارفه اني الظروف الذي مر بها النادي خارجة عن ارادتي".

وتاعب:" من هذه اللحظة انا لاعب في نادي المصري ولازم اوجه كل الشكر والتقدير لكمية الدعم اللي قدمها جمهور النادي وان شاء الله موسم موفق للنادي وجماهيره واوعدكم اني هكون على قدر المسئولية، واتمنى التوفيق لنادي الزمالك وجمهوره العظيم اللي انا كنت واحد منهم".

ومن ناحيته نشرت صفحة النادي المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جلسة تصوير للاعبه الجديد أحمد عيد لاعب الزمالك السابق والمنتخب الأوليمبي.

المصري يضم أحمد عيد لاعب الزمالك

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي تفاصيل التعاقد مع أحمد عيد لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي.

وتجاهل النادي المصري خلال إعلانه التعاقد مع اللاعب ذكر نادي الزمالك الذي ينتمي إليه اللاعب واصفًا أحمد عيد بلاعب المنتخب الأولمبي.

جاء ذلك باعتبار أن المصري البورسعيدي ضم أحمد عيد في صفقة انتقال حر.

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وكانت “فيتو” انفردت يوم الجمعة الماضي بخبر عدم توثيق عقد أحمد عيد مع الزمالك وأن اللاعب حر في التوقيع لأي نادٍ آخر، تحت عنوان “مفاجأة جديدة، الزمالك لم يوثق عقد أحمد عيد واللاعب حر

المصري يعلن تفاصيل التعاقد مع أحمد عيد

وجاء إعلان المصري ضم أحمد عيد كالتالي:

“أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع أحمد عيد، لاعب منتخب مصر الأوليمبي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025”.

جدير بالذكر، "أن اللاعب أحمد عيد والبالغ من العمر 22 عامًا يشغل مركز الظهير الأيمن، وهو أحد العناصر الأساسية في تشكيلة البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي وصيف بطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات تحت 23 عامًا والمتأهل لأولمبياد 2024 المقرر إقامتها بباريس".

الزمالك يتقدم بشكوى ضد أحمد عيد

أعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن تقديم شكوي ضد أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق فى اتحاد الكرة.

وقال عبد الواحد السيد فى تصريحات خاصة لفيتو: إن الزمالك سيتقدم بشكوى ضد اللاعب بسبب توقيعه للنادي لأنه مرتبط بعقد مع الزمالك وسنقوم بإيقاف اللاعب إلا إذا قام المصري بشراء اللاعب من نادي الزمالك.