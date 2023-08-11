مفاجأة جديدة، الزمالك لم يوثق عقد أحمد عيد واللاعب حر

نادي الزمالك ، كشفت مصادر من داخل نادي الزمالك عن مفاجأة جديدة في أزمة اللاعب أحمد عيد الذي كان معارا في الموسم الماضي لنادي إنبي، حيث أكدت بأن عقد اللاعب الجديد الذي وقعه مع الزمالك قبل الرحيل إلى إنبي لم يقم الجهاز الإداري بالنادي بتوثيقه في اتحاد الكرة .

وكان الزمالك وقع عقدا جديدا مع اللاعب بتمديد العقد لمدة سنة بدلا من سنة الإعارة إلى إنبي .

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وشددت المصادر على أن الجهاز الإداري المسئول عن فريق الكرة ربما يتسبب في أزمة جديدة في حالة قيام اللاعب بالتوقيع لأي ناد آخر، بصفته لاعبا حرا خاصة وأن قيده في القائمة الجديدة بالزمالك قبل يوم 15 سبتمبر المقبل، يتطلب التوقيع على عقد جديد بدلا من القديم، وذلك في حالة إنهاء الأزمة مع انبي بشكل ودي .

إنبي، وكان نادي إنبي قد تقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة، ضد لاعب الفريق أحمد عيد، بعد قيام الأخير بالانقطاع عن تدريبات الفريق البترولي، منذ مشاركته مع منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي اختتمت مؤخرا في المغرب.

وجاءت تلك الخطوة من جانب مسئولي إنبي، بعد أن علموا أن اللاعب انضم إلى تدريبات نادي الزمالك رغم عدم انتهاء إعارته، على الرغم من قيام نادي إنبي بتفعيل بند الشراء في عقد اللاعب المعار للفريق البترولي من نادي الزمالك بدفع 3 مليون جنية وفقا للعقد الموقع مع الزمالك واللاعب .

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن أحمد عيد حصل على فرصة كبيرة وظهر بشكل طيب مع الفريق البترولي، لكن ما أحزن إدارة ناديه هو تصرفات اللاعب، وعدم التزامه بالتعاقد المبرم معه منذ يناير الماضي، مشيرًا إلى أن اللاعب أبلغه برغبته في البقاء قبل سفره مع المنتخب الأوليمبي إلى المغرب.

وقال الشريعي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "تفاجأت بعدم عودته لتدريبات نادي انبي وعدم المشاركة في آخر مباراتين بالدوري، وظهوره في مران الزمالك، رغم المعاملة الجيدة التي تلقاها داخل النادي، وكان أبسط حقوقنا هو إبلاغنا بعدم رغبته في البقاء ونيته في العودة لنادي الزمالك".

وأضاف: "العقد كان واضحًا والزمالك واللاعب وقعوا على البند الخاص بشراء اللاعب مقابل 3 ملايين جنيه، وقدمنا شكوى إلى اتحاد الكرة، ولا بد أن يكون في عالم الاحتراف انضباط أكثر من ذلك، وهناك تحقيق سيحدث مع اللاعب يوم الإثنين المقبل، ومحمد إسماعيل مدير الكرة سيحضر جلسات التحقيق مندوبًا عن نادي إنبي".

أحمد عيد لاعب الزمالك

وواصل: "خاطبنا نادي الزمالك لتفعيل بند شراء عقد أحمد عيد، من أجل إبلاغهم بضم اللاعب ومعرفة طريقة السداد خصوصًا أن الزمالك يعاني من أزمة في حساباته المالية، لكن لم نتلقى أي رد رسمي، وقمنا بمخاطبة اتحاد الكرة وأرسلنا لهم صورة الشيك الصادر من إنبي بقيمة الصفقة".

وأكمل: "نادي انبي يتعامل بطريقة احترافية، وأحمد عيد لاعب جيد وشارك في 17 مباراة مع علي فوزي الظهير الأيمن الأفضل في مصر وكنا نسعى لتطويره والاستفادة منه مستقبلا، فوجئنا بموقف اللاعب رغم أننا كنا نخطط لضمه، ولم يحدث تواصل بين انبي والزمالك بشأن اللاعب حتى الآن، والزمالك ليس طرف في الموضوع والمشكلة كلها مع اللاعب".

وزاد: "تامر مصطفى المدير الفني، لديه تحفظ كبير على أحمد عيد، ونحصل على رأي المدرب ونناقشه داخل اللجنة الفنية، لكن لدينا علي فوزي ومصطفى دويدار وشكشك وكلهم لاعبين قادرين على اللعب في الجبهة اليمنى، والموضوع بسيط للغاية، ونحن على استعداد للتحدث مع مسؤولي نادي الزمالك لإنهاء الأزمة تماما".

وتابع: "إذا كان نريد وضع نظام احترافي جيد، يجب وضع ضوابط وأن يعاقب اللاعب على ما فعله، بدون نادي إنبي أحمد عيد لم يكن له وجود مطلقًا، نحن نقوم بتحمل اللاعبين والعمل على تطويرهم، وهي من أساسيات نادي إنبي".