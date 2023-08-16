الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رياضة

زيزو يضع 3 شروط للاستمرار مع الزمالك، على رأسها المستحقات المتأخرة

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

الزمالك، كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات العروض المقدمة لـ أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وموقف الإدارة من رحيل اللاعب. 

شروط زيزو للاستمرار مع الزمالك

وقال المصدر إن زيزو عقد جلسة مع الإدارة وطلب اللاعب الحصول على مستحقاته المتأخرة التي تصل إلى 10 ملايين جنيه. 

وأضاف المصدر:"زيزو طلب الرحيل عن الزمالك في حالة عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة بالإضافة إلى حل أزمة وقف القيد والتعاقد مع صفقات سوبر لعدم تكرار الموسم الصفري مرة أخرى". 

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وأشار المصدر إلى أن زيزو يمتلك عددا من العروض الخارجية من تركيا والخليج واللاعب يسعى للإحتراف في حالة عدم تحقيق طلباته". 

وأتم المصدر حديثه:" هناك جلسة ستجمع زيزو بإدارة الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم موقف احترافه، ويسعى الزمالك لتلبية طلبات زيزو لاستمراره مع الفريق". 

 

رحيل 4 لاعبين مجانا عن الزمالك

ومن ناحية أخرى رحل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 4 لاعبين دفعة واحدة بشكل مجاني وذلك في الميركاتو الصيفي الجاري.

ورغم حاجة الفريق لكافة اللاعبين بسبب أزمة وقف القيد إلا أن الزمالك رحل عنه كل من يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر وأحمد عيد بشكل مجاني وقال مصدر إن أحمد أيمن منصور أيضا سيرحل بشكل مجاني لصفوف المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر بسبب وقف قيد الزمالك وعدم توثيق عقده. 

حيث رحل يوسف أسامه نبيه وسيف فاروق جعفر لنادي بيراميدز بشكل مجاني بعد فشل الزمالك في تجديد تعاقدهما. 

ورحل أحمد عيد لنادي المصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر بعد عدم توثيق عقده مع الزمالك. 

كما أكد مصدر أن أحمد أيمن منصور اقترب من الانضمام للمصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر بعد عدم توثيق عقده مع الزمالك. 

ومن ناحيته أصبح أمام مسئولي الزمالك ملف مهم وهو تجديد عقود اللاعبين الذي ينتهي تعاقدهم مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل 2023- 2024.

ويسعى مسئولو الزمالك لتجديد عقود اللاعبين في الوقت الحالي لتجنب رحيلهم بشكل مجاني في نهاية الموسم المقبل مثلما حدث مع يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر اللذين انضما لـ بيراميدز بشكل مجاني.

الأزمة المالية تقف عائقا أمام إدارة الزمالك لتجديد عقود اللاعبين وذلك في ظل أن النادي يعاني من أزمة وقف القيد بسبب الغرامة المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة، والخاصة بمحمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق، ومستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج المتأخرة. 

ورغم أن الحديث الشاغل في الوقت الحالي هو تجديد عقد أحمد فتوح أحد أبرز اللاعبين في الزمالك والدورى المصرى  إلا أن هناك 7 لاعبين أيضا تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل وهو ما نوضحه في السطور التالية.

 8 لاعبين مميزين تنتهي عقودهم مع الزمالك بنهاية الموسم القادم

  • أحمد فتوح
  • محمد أشرف روقا
  • محمود عبد الرازق شيكابالا
  • محمد عواد
  • محمد صبحي
  • يوسف أوباما
  • محمود علاء
  • محمد عبد الغني

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