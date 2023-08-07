حقيقة مفاوضات المصري البورسعيدي مع أشرف بن شرقي

كشف مصدر داخل النادي المصري البورسعيدي حقيقية وجود مفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي السابق لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف المصدر أن هناك بالفعل مفاوضات مع بن شرقي لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن لأنه يتفاوض مع أندية أخرى والمصري يفاضل بينه وبين لاعبين آخرين بناء على قرار علي ماهر المدير الفني وارتبط اسم بن شرقي بأندية مثل الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري.

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وأكدت تقارير إماراتي اقتراب بن شرقي من الانضمام لصفوف فريق بيراميدز رغم نفي السماوي الدخول في مفاوضات مع اللاعب وعدم وجود نية لضمه.

ووفقًا لصحيفة "الخليج الإماراتية": "نادي بيراميدز اقترب من التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي بعد رحيله عن الجزيرة الإماراتي براتب سنوي يصل إلى مليوني دولار لافتة إلى عدم وجود منافسة من الأهلي والزمالك لضم اللاعب خاصة بعد تعاقد الأحمر مع المغربي رضا سليم".

يذكر أن أشرف بن شرقي كان لاعبًا في صفوف الزمالك خلال موسم 2019 حتى يونيو 2022 وحصد مع الفارس الأبيض 4 ألقاب هي الدوري وكأس مصر والسوبر الإفريقي والسوبر المصري.

ورحل أشرف بن شرقي عن صفوف فريق الجزيرة الإماراتي في منتصف يوليو الماضي بعد انتهاء الموسم.

وسدد مسؤولو النادي المصري مستحقات الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق السابق والمقدرة بـ 75 ألف دولار وذلك لرفع إيقاف القيد عن النادي البورسعيدي.

المصري البورسعيدي

المصري يتعاقد مع ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا لثلاثة مواسم

وأتم مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي رئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع ميدو جابر ، لاعب خط وسط فريق سيراميكا كليوباترا بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025 وذلك بعد إتمام إدارة المصري الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب بعد الاتفاق مع نظيرتها بنادي سيراميكا كليوباترا على كافة جوانب الصفقة.

جدير بالذكر، أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا والذي يشغل مركز الجناحين الأيمن والأيسر، كان قد سبق له اللعب على مستوى الناشئين بأندية المقاولون والسكة الحديد قبل أن ينتقل لصفوف فريق الألومنيوم والذي تألق بين صفوفه لينتقل بعد ذلك لصفوف مصر المقاصة ومنه للنادي الأهلي قبل أن ينضم إلى فريق سيراميكا كليوباترا قبل موسمين.

المصري يتعاقد مع المهاجم محمد الشامي لثلاثة مواسم

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات التعاقد مع محمد الشامي، مهاجم فريق الإسماعيلي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025

وتعد تلك الصفقة أولى صفقات المصري البورسعيدي استعدادًا للموسم الجديد علمًا بأن اللاعب البالغ من العمر 27 سنة والذي كان أحد ناشئي فريق إنبي، قد سبق له اللعب في صفوف المصري على سبيل الإعارة قادمًا من فريق الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/2016 حيث نجح مع زملائه في الوصول بالنسور الخضر إلى الدور النهائي لكأس مصر، قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك ومنه إلى صفوف الإسماعيلي الذي قضى معه مواسمه الأخيرة قبل أن ينضم إلى صفوف القلعة الخضراء اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميدو جابر

المصري يتعاقد مع سمير فكري لاعب الداخلية لأربعة مواسم

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب سمير فكري قادمًا من صفوف فريق الداخلية.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي البورسعيدي فإن النادي حصل على توقيع سمير فكري بعقد ممتد لمدة أربع سنوات قادمة وذلك بعدما حصل مسؤولو النادي البورسعيدي على الاستغناء الخاص باللاعب بعد إنهاء إجراءات انتقاله مع ناديه الداخلية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي المصري البورسعيدي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لتقديم اللاعب سمير فكري وعلق عليه قائلًا: "سمير فكري مصراوي".

وجه نادي المصري البورسعيدي الشكر لنجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إسلام المزين بعد انتهاء منافسات موسم 2022-2023.

ونشر الحساب الرسمي للنادي المصري البورسعيدي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس صورة لإسلام المزين وعلق عليها قائلًا: “شكرًا إسلام المزين على ما قدمته مع النسور الخضر على مدار الموسمين الماضيين خالص أمنياتنا القلبية بالتوفيق لك خلال الفترة المقبلة”.

ورحل عن المصري الثنائي عبده يحيى ومحمد جريندو عقب انتهاء إعارة الأول وعدم تجديد التعاقد مع الثاني ورجب عمران وزياد كمال ومحمد الفيومي.

المصري يتقدم بشكوى رسمية ضد طاقم تحكيم مباراة الأهلي بكأس مصر

وتقدمت إدارة النادي المصري بمذكرة احتجاج رسمية إلى اتحاد الكرة أعلنت من خلالها عن استيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية الفادحة التي شهدتها مباراة المصري والأهلي بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وطالبت إدارة المصري مسئولي اتحاد الكرة بتشكيل لجنة محايدة بعيدا عن أعضاء لجنة التحكيم، على أن تقوم تلك اللجنة بإجراء تحقيق عاجل وفوري في كافة القرارات التي شهدتها المباراة وتفريغ تسجيلات تقنية الفيديو والمحادثات التي تمت بين حكم المباراة وحكم الفار مع عرض نتيجة التحقيق على الرأي العام تحقيقًا لمبدأ الشفافية مع احتفاظ النادي المصري بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء التقرير الذي ستصدره اللجنة.

المصري يتقدم بتظلم ضد عقوبات مباراة الأهلي بكأس مصر

أكد ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن المجلس برئاسة كامل أبو علي قرر التقدم بتظلم احتجاج رسمي لدى لجنة المسابقات باتحاد الكرة ضد العقوبات الموقعة على علي ماهر المدير الفني نتيجة أحداث مباراة الأهلي والمصري بمسابقة كأس مصر.

كما أكد عضو المصري أن العقوبات الموقعة على ناديه ظالمة للغاية ولا تتناسب مع أحداث اللقاء.

عقوبات مباراة الأهلي والمصري

وأصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عددا من القرارات نايحة أحداث مباراة الأهلي والمصري في ربع نهائي بطولة كأس مصر، جاءت كالتالى:

1- حرمان جماهير النادى الأهلى المتواجدين بالمباراة من حضور المباريات لعدد "مباراتين" قادمتين في بطولة كأس مصر.

2-إيقاف هارالد جمبرالد مساعد مدرب النادى الأهلى "مباراتين" قادمتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها "20000 جنية " عشرون ألف جنيه، تسدد لخزينة الاتحاد لما بدر منه - على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف، حيث إن الإيقافات والإنذارات في بطولة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة..

3- حرمان جماهير النادى المصرى المتواجدين بالمباراة من حضور المباريات لعدد "مباراتين" قادمتين فى بطولة كأس مصر..

4- إيقاف على ماهر المدير الفنى للنادى المصرى "أربع مباريات" وغرامة مالية قيمتها 20000 جنيه " عشرون ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد للطرد وما بدر منه بعد الطرد وبعد نهاية المباراة.. على ألا يشارك في مباريات الكأس إلا بعد انتهاء الإيقاف حيث إن الإيقافات والإنذارات في مسابقة كأس مصر منفصلة طبقا للائحة..

5- منع إبراهيم متولى عامل غرف خلع ملابس النادى المصرى من مرافقة الفريق في المباريات لمدة "عامين" اعتبارا من تاريخ المباراة، وذلك لما بدر منه بعد نهاية المباراة.

المصري يشكو حكام مباراة الاهلي

تقدمت إدارة النادي المصري بمذكرة احتجاج رسمية إلى اتحاد الكرة أعلنت من خلالها عن استيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية الفادحة التي شهدتها مباراة المصري والأهلي بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وطالبت إدارة المصري مسئولي اتحاد الكرة بتشكيل لجنة محايدة بعيدا عن أعضاء لجنة التحكيم ، على أن تقوم تلك اللجنة بإجراء تحقيق عاجل وفوري في كافة القرارات التي شهدتها المباراة وتفريغ تسجيلات تقنية الفيديو والمحادثات التي تمت بين حكم المباراة وحكم الفار مع عرض نتيجة التحقيق على الرأي العام تحقيقًا لمبدأ الشفافية مع احتفاظ النادي المصري بحقه في اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء التقرير الذي ستصدره اللجنة.