تفاح الفقراء، فرحة المزارعين ببدء موسم حصاد الباذنجان في الدقهلية (فيديو وصور)

رغم أن الباذنجان رخيص ثمنه إلا أنه يحتوي على مواد غذائية صحية قيمة ويطلق عليه حش “المقلاة”، وينتشر على مائدة المصريين.

وتغزلت قصيدة عراقية في الباذنجان وجماله بكلمات جميلة تدل على قيمته لدى الشعوب العربية، والتي جاءت بعض كلماتها كالتالي:

أسود سواد الليل والزلف أخضر ...جسمك جلد روغان والريحه عنبر

بالمحشي والتركيب بالمرگه شفناك ... تموت كل الناس من بعد فرقاك

أسود بعين الناس وبعيني بني... واحد من أهل البيت حسبتك إبني

هم طرشي هم تگلاه هم شيخ محشي... مثل الذهب يا ناس بالعلوة يمشي

لو غبت ساعة يا ناس المعدة قالت ... جيبولي بيذنجان الفرگه طالت

غلطان أنا ظنيت بالشتاء أنساك ... أسمك نبت بالعين والطاوه وياك

لو صعد الدولار هم أنت أجود ... حسبالك الباذنجان الذهب الأسود



وأجرت فيتو بثًّا مباشرًا تحت عنوان "فرحة المزارعين ببدء موسم حصاد الباذنجان في الدقهلية".

الحاج محمد سعد مدير جمعية المحاصيل الزراعية، فيتو

والتقت “فيتو” السيدات اللاتي يحصدن الباذنجان بأراضي الديرس مركز أجا بمحافظة الدقهلية، مؤكدين بدء العمل عقب صلاة الفجر.

حصاد الباذنجان بالدقهلية، فيتو

وقالت إحداهن تبلغ من العمر 67 عامًا: "أعمل منذ أكثر من 50 عامًا في الحصاد وكافة أعمال الزراعة التي لا نعرف سواها".

حصاد الباذنجان بالدقهلية، فيتو

وأوضح محمد أحد مزارعي أجا، أن موسم الباذنجان قد يطول العام شتوي وصيفي ونوع أبو صلاح في الباذنجان الحمد لله لم يتأثر بدرجة الحرارة المتقلبة ولكن هناك أنواع تتأثر".

Advertisements

الحاج محمد سعد مدير جمعية المحاصيل، فيتو

وأشار إلى أن زرع الباذنجان متوارثًا أبًا عن جد وتتم زراعته في شهر مايو ويتم الحصاد عقب شهرين من الزرع.

وكشف محمد عن طريقة زراعة الباذنجان والتعامل معه ومكافحة أمراضه.

حصاد الباذنجان بالدقهلية، فيتو

وأكد الحاج محمد سعد رئيس جمعية المحاصيل الزراعية بالدقهلية أن الوقاية خير من العلاج وأن هناك ارتباطًا كبيرًا بين المزارع وأرضه ويكتشف الأمراض قبل انتشارها في المحصول ويكافحها من البداية.

حصاد الباذنجان بالدقهلية، فيتو

وأشار إلى أن الباذنجان يحتاج إلى متابعة ومكافحة الآفات مثل البياض والعنكبوت كما أن التطور التكنولوجي ربط المزارعين ويتبادلون الخبرات من أقصى الأماكن لأقربها.

حصاد الباذنجان بالدقهلية، فيتو

ومن جانبه قال أحمد كمال مدير البساتين بزراعة الدقهلية الباذنجان: "في الغالب يحتاج إلى موسم حار وأشعة شمس ساطعة ووقت طويل وأفضل درجه حرارة لنمو الباذنجان ٢٧ - ٣٢ درجة حيث يعتبر الباذنجان محصول استوائي. وانخفاض درجات الحرارة بين الليل والنهار يؤدي إلى فشل في زراعة الباذنجان".



وأضاف: "يزرع الباذنجان عن طريق الشتلات حيث تزرع البذور في شهر يوليو للعروة الخريفية".

حصاد الباذنجان بالدقهلية، فيتو

وتابع: "تزرع في شهر فبراير للعروة الصيفية تنبت الشتلات ويتم نقلها إلى الأرض المستديمة بعد ٤٥ - ٥٠ يومًا من زراعة البذور ويبدأ الباذنجان في الإثمار بعد ٦٠- ٧٠ يومًا من الشتل ويستمر الحصاد لمدة قد تصل إلى حوالي ٣ شهور يحتاج الفدان إلى حوالي ٣٠٠ جرام بذرة تقاوي لتنتج حوالي ١٠ آلاف شتلة".

حصاد الباذنجان بالدقهلية، فيتو



واستطرد:" يجب الاهتمام بعمليات الخدمة من ري وتسميد للباذنجان ويجب تقنين عملية الري وعدم الإسراف وذلك يتوقف على حسب طبيعة التربة والمناخ وعمر النبات ويجب ري الباذنجان بشكل منتظم وعلى فترات متقاربة في أول ٤ أيام بعد الشتل في جميع الأراضي سواء الخفيفة أو الطينية الثقيلة وتطول مدة الري بعد ذلك لتصل إلى ١٥ يومًا في الأراضي الثقيلة على أن يكون الري في الصباح الباكر".



وأردف: "في مرحلة الإزهار تجنب عدم الإسراف في عملية الري وكذلك تجنب التعطيش حيث يعتبر الباذنجان من المحاصيل الحساسه للماء أو للري فالإسراف في الماء يؤدي إلى تهيج المجموع الخضري وتنخفض نسبة العقد مما يضر بكمية الإنتاج للمحصول".

حصاد الباذنجان بالدقهلية، فيتو



وعن إنتاجية الفدان قال: "يعطي الفدان حوالي ١٥ - ١٠٠ طن من الباذنجان حسب النوع والصنف وموعد الزراعة وطرق الري.

حصاد الباذنجان بالدقهلية، فيتو



وأضاف: "يجب الاهتمام بالتسميد النيتروجيني والفوسفاتي وتضاف على ثلاث دفعات، ويتم جمع المحصول في مرحلة قبل اكتمال النضج حتى لا توجد البذور بالثمار وتعطي له طعم لاذع، ويجب تسويق الباذنجان بسرعة لأنه لا يعيش مدة طويلة".

حصاد الباذنجان بأراضي أجا، فيتو

حصاد الباذنجان بأراضي أجا، فيتو

حصاد الباذنجان بأراضي أجا، فيتو

حصاد الباذنجان بأراضي أجا، فيتو

حصاد الباذنجان بأراضي أجا، فيتو

حصاد الباذنجان بأراضي أجا، فيتو

حصاد الباذنجان بأراضي أجا، فيتو

حصاد الباذنجان بأراضي أجا، فيتو

حصاد الباذنجان بأراضي أجا، فيتو

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.