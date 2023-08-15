أهلي جدة يقترب بشدة من التعاقد مع نجم أتالانتا

بات اللاعب الدولي التركي ميريح ديميرال، لاعب فريق أتالانتا الإيطالي، قريبا من ارتداء قميص نادي أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" تقريرًا قالت فيه إن إدارة النادي الأهلي السعودي، توصلت إلى اتفاق نهائي مع ميريح ديميرال ونادي أتالانتا الإيطالي، على انتقال اللاعب التركي لصفوف النادي السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب صاحب الـ25 سيصبح سادس صفقات النادي الأهلي الأجنبية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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ويعد التركي ميريح ديميرال صاحب تجربة كبيرة في أوروبا، حيث مثّل كلًا من نادي يوفنتوس الإيطالي ونادي أتالانتا الإيطالي، بالإضافة إلى نادي سبورتينج لشبونة خلال 7 سنوات (2017 -2023).

كما أشارت الصحيفة إلى أن النادي الأهلي يسابق الوقت من أجل حسم صفقة اللاعب البولندي بيوتر زيلينسكي، بعد أن حصل على موافقة اللاعب الشفهية وتقديم عرض رسمي لناديه نابولي الإيطالي.

ومن المنتظر أن يحاول الأهلي حسم الصفقة خلال 48 ساعة، وذلك بعد أن اتفق النادي مع اللاعب البولندي على بنود العقد.

أزمة في أهلي جدة قبل مواجهة الخليج

كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم الثلاثاء، أخر تطورات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل استعدادات الفريق لمواجهة الخليج.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الخليج، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2023-2024.

وأكدت صحيفة " الرياضية"، في عددها الصادر صباح اليوم، أن مشاركة عبد الله عطيف، لاعب وسط النادي الأهلي، لم تتحدد بعد خلال مواجهة الخليج القادمة بدوري المحترفين.

وكان عطيف قد تعرض للإصابة على المستوى العضلة الخلفية، وذلك خلال تدريبات الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأوضحت الصحيفة أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق، ينتظر التقرير الطبي الخاص باللاعب من أجل تحديد مشاركته في مواجهة الخليج من عدمها.

يذكر أن النادي الأهلي، كان قد حقق الفوز على نظيره الحزم، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في افتتاح مشواره بدوري روشن السعودي للمحترفين.