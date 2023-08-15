أزمة في أهلي جدة قبل مواجهة الخليج بالدوري السعودي

الدوري السعودي ، كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم الثلاثاء، أخر تطورات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل استعدادات الفريق لمواجهة الخليج.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الخليج، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2023-2024.

وأكدت صحيفة " الرياضية"، في عددها الصادر صباح اليوم، أن مشاركة عبد الله عطيف، لاعب وسط النادي الأهلي، لم تتحدد بعد خلال مواجهة الخليج القادمة بدوري المحترفين.

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وكان عطيف قد تعرض للإصابة على المستوى العضلة الخلفية، وذلك خلال تدريبات الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأوضحت الصحيفة أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق، ينتظر التقرير الطبي الخاص باللاعب من أجل تحديد مشاركته في مواجهة الخليج من عدمها.

يذكر أن النادي الأهلي، كان قد حقق الفوز على نظيره الحزم، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في افتتاح مشواره بدوري روشن السعودي للمحترفين.

فيما فاز فريق الاتفاق على النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

أهداف مباراة النصر والاتفاق

سجل هدف النصر الوحيد اللاعب السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 4 من زمن الشوط الأول بعدما سدد كرة سكنت الشباك، كارسيو عادل النتيجة للاتفاق في الدقيقة 47 وحسمها موسي ديمبلي في الدقيقة 52 للاتفاق ليحصد رجال جيرارد أول 3 نقاط.

تشكيل النصر أمام الاتفاق

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

في خط الدفاع: نواف بوشل - محمد آل فتيل - مختار علي - جيسلان كونان

في خط الوسط: عبد الله الخيبري - علي الحسن - عبد المجيد الصليهم

في خط الهجوم: عبد العزيز العليوة - عبد الرحمن غريب - ساديو ماني

وتواجد على مقاعد البدلاء: أمين بخاري - وليد عبد الله - محمد قاسم - محمد صهلولي - أيمن يحيى - خالد الغنام - سامي النجعي - عبد الفتاح آدم.

ويعود آخر فوز للنصر على الاتفاق بالدمام في يناير 2020، وخاض بعدها 3 مواجهات انتهت بالتعادل.

ومن ناحيته يتفوق النصر على الاتفاق في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين "فاز العالمي في 12 مباراة مقابل 6 لفارس الدهناء، وحسم التعادل 8 مواجهات".

ويسعى العالمي للفوز الأول على مضيفه الاتفاق في أغسطس منذ انطلاقة دوري المحترفين عام 2008.

والتقى النصر والاتفاق خلال أغسطس 3 مرات في الدوري، فاز فارس الدهناء مرة، بينما حضر التعادل في مناسبتين.

وكان أول لقاء بينهما في أغسطس عام 2009، وانتهى بالتعادل الإيجابي (1ـ1).

وفي 2015 فاز الاتفاق (1ـ0)، أما اللقاء الثالث فكان عام 2017 وانتهى بالتعادل (2ـ2).

غياب رونالدو عن مباراة النصر والاتفاق

ويغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي عن مباراة فريقه ضد الاتفاق في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الإثنين.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية إن الفحص المبدئي يؤكد إصابة ‎كريستيانو رونالدو قائد ‎النصر بكدمة وغيابه عن مواجهة ‎الاتفاق في الجولة الأولى من ‎دوري روشن السعودي.

كريستيانو رونالدو يدعم النصر أمام الاتفاق

ونشر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي منشورا باللغة العربية لدعم النصر في مواجهة الاتفاق عبر فيس بوك قبل أن يقوم بحذفه بعدها بدقائق.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر فيس بوك: "النصر بمن حضر"، ليقوم بعدها بدقائق بحذف المنشور دون أن يوضح السبب.

وعاد مرة أخرى بدقائق ونشر كريستيانو رونالدو المنشور مجددا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.