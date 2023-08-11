الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

هاتريك فيرمينو يقود أهلي جدة للفوز الأول بالدوري على حساب الحزم 1/3

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

الدوري السعودي، حقق فريق أهلي جدة الفوز على حساب الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي، وأقيمت المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة ليحقق الفريق الأهلاوي أول 3 نقاط في مشواره في جدول الدوري.

 

أحداث المباراة 

ومنذ البداية وأعلن الأهلي عن أنيابه الهجومية حتى أحرز البرازيلي فيرمينو الهدف الأول للفريق في الدقيقة 6 من تمريرة مجرشي، وضاعف البرازيلي فيرمينو الهدف الثاني للفريق  الأهلاوي في الدقيقة 10 من تمريرة رياض محرز.

 

 وفي شوط المباراة الثاني عاد الحزم مدركًا هدف تقليص الفارق عن طريق فينا في الدقيقة 50 حتى عاد البرازيلي فيرمينو محرزا الهاتريك في الدقيقة 72 لتنتهي المباراة بفوز أهلي جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

وأعلن مدربا أهلي جدة والحزم تشكيلي فريقيهما لمواجهة اليوم:

تشكيل أهلي جدة 

حراسة المرمى: ميندي 

خط الدفاع: مجرشي، إيبانيز، هندي، جاني اليوسكي 

خط الوسط: كيسيه، الجهني، بودبوز 

خط الهجوم: محرز، سان ماكسيمان، فيرمينيو 

 

تشكيل الحزم 

حراسة المرمى: ياسر المسيليم

خط الدفاع:مجرشي، فهد حمد، عبدالباسط هندي، الزبيدي 

خط الوسط: كوم، المقرن، المجحد 

خط الهجوم: عسيري، المؤشر، يوسف العبدلي 

 

وقص فريق أهلي جدة السعودي بفوزه اليوم أمام الحزم عودته من جديد إلى دوري المحترفين السعودي، الذي غاب عنه الموسم الماضي بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

 

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أهلي جدة 

وكان نادي أهلي جدة السعودي قد أعلن، أمس، عن تعاقده مع المدافع البرازيلي روجر إيبانيز قادمًا من صفوف نظيره فريق روما الإيطالي، دون كشف مدة التعاقد أو التفاصيل المالية للصفقة.

 

وأتمّ نادي أهلي جدة تعاقده مع الإيفواري فرانك كيسييه لاعب فريق برشلونة الإسباني، الذي جاء لينضم إلى قائمة محترفي فريق الأهلي السعودي، التي انضم إليها مؤخرا عدد من النجوم العالميين مثل الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي السابق.

 

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أهلي جدة الدوري السعودي الحزم فيرمينو رياض محرز

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