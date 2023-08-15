الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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أخبار مصر

مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين: مسابقة قدرات ومواهب تستمد قوتها من دعم الإمام الأكبر

الدكتورة نهلة الصعيدي،
الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الطلاب الوافدين، إن العلم هو المصدر الأساسي في تشكيل العقل وتغذيته، وأن الإنسان العاقل الذكي يحرص دائما على التوجه للعلم والاستزادة منه، موضحة أن العلاقة بين العلم والعقل علاقة تكاملية لا تفاضلية، فلا يمكن أن يتصادم صريح المعقول مع صحيح المنقول

احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة مواهب وقدرات الأزهر 

وأوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي، خلال كلمتها في افتتاح فعاليات احتفالية تكريم الفائزين في الموسم الثالث لمسابقة «مواهب وقدرات»، أن المسابقة تستمد قوتها من دعم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحرص فضيلته الدائم على تطوير مهارات الطلاب الوافدين من كل أنحاء الدنيا للدراسة بالأزهر الشريف.

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 مسابقة مواهب وقدرات بالأزهر 

وأضافت الصعيدي، أن مسابقة «مواهب وقدرات» ضمت أقساما مختلفة في الفكر والتكنولوجيا والمعرفة، وتجسدت فيها معاني التعاون والنظام والإبداع؛ من أجل تحقيق التطور والتكامل والتنوع المعرفي والنهوض بالطلاب الوافدين، لتنمية قدراتهم وإصلاح فكرهم وتشكيل عقلهم، وتحفيزهم على الابتكار والإبداع.

ووجهت الصعيدي نداء خاصا للطلاب الوافدين بالأزهر، قائلة "أبذلوا ما في وسعكم وجهدكم ونوعوا فكركم وشكلوا معارفكم، فمن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة، خذوا العلم من العلماء المشهود لهم بالمكانة العلمية والمعروفين بالعدالة في أمور الشريعة والحياة".

وتهدف مسابقة «قدرات ومواهب» إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.


وانطلقت منذ قليل فعاليات احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة«مواهب وقدرات»، والتي ينظمها «مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف»، اليوم الثلاثاء، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبحضور فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وعدد من السادة المحافظين والفنانين والمثقفين وقيادات الأزهر الشريف.

وتقام احتفالية تكريم الفائزين في الموسم الثالث مسابقة «مواهب وقدرات»، بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت شعار «إبداع وتميز»، حيث تهدف إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.

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مستشار شيخ الأزهر لشؤون الطلاب الوافدين العلاقة بين العلم والعقل مسابقة مواهب وقدرات بالأزهر أبناء الأزهر الشريف

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