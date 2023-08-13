البحوث الإسلامية يشارك في إصدارات علمية بمعرض ساقية الصاوي للكتاب

يشارك مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في فعاليات معرض ساقية الصاوي للكتاب في دورته الثالثة عشر في الفترة من الأحد 13 أغسطس وحتى 19 أغسطس، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالمشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات التثقيفية والعلمية بما يحقق رسالة الأزهر ودوره الفكري والتوعوي.

مجمع البحوث الإسلامية

وقال الدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن مشاركة مجمع البحوث بإصداراته العلمية المتنوعة يعكس اهتمام المؤسسة العريقة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر بنشر الوعي بين الناس خاصة فيما يتعلق بالقضايا الفكرية والعلمية المتنوعة التي تمثل جزءًا من حياة الناس في علاقتهم بربهم أولًا ثم علاقتهم بمن حولهم، حيث تسهم هذه الإصدارات بمعالجاتها المنضبطة في تيسير وتوضيح كل ما يتعلق بهذه القضايا وما يرتبط بها من آراء وما يحيط بها من فهم مغلوط يحتاج إلى تصحيحه وطرحه بالشكل الأمثل الذي يوافق مقتضى الحال والمال.

Advertisements

مشاركة الأزهر في معرض ساقية الصاوي للكتاب

وأضاف الأمين العام أن إصدارات مجمع البحوث الإسلامية التي يشارك بها في هذا المعرض بشكل دوري تتميز بالتنوع من جانب الموضوعات التي تستعرضها، بالإضافة إلى تنوع كُتَّابها من العلماء القدامى والحاليين في التخصصات الشرعية المختلفة

وأشار إلى أن مشاركة المجمع لا تقتصر على الإصدارات العلمية فقط، وإنما تتمثل في تقديم مجموعة من الخدمات الجماهيرية المهمة ومنها: خدمة الفتاوى التي يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر بشكل يومي طوال فترة المعرض للتواصل مع الزوار والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة.

ويهدف معرض الساقية للكتاب ٢٠٢١ إلى تأكيد أهمية الكتاب وأثره في نشر الوعي بالمجتمع في ظل التطور التقني وتنوع مصادر المعرفة، كما أنه يوفر منصة فكرية للتبادل المعرفي والفكري والثقافي بين رواد الملتقى حيث الندوات الأدبية والثقافية التى لا تتوقف خلال أيام المعرض.

ونستعرض أبرز المعلومات عن المعرض هذا العام، كالتالي:

١- يعد المعرض ضمن أهم الفعاليات التى تنظمها الساقية لدوره الكبير في تقريب المسافات بين القراء وكتّابهم المفضلين وفتح باب النقاشات الموسعة حول الأعمال الأدبية المختلفة.

٢- يضم المعرض هذا العام مجموعة متنوعة من الندوات وحفلات التوقيع وجلسات وندوات المناقشة لكبار وشباب الكتاب، وذلك خلال فترة المعرض.

٣- يتضمن المعرض أيضا عدد من الندوات تستضيف رموزا وكتابا ومفكرين، ويأتي على رأسهم هذا العام الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والذي يحل ضيفا على حفل الافتتاح يوم الجمعة الموافق ٢٢ أكتوبر في تمام الخامسة مساء.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.