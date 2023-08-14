الإثنين 14 أغسطس 2023
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حوادث

استدعاء مالك عقار مكون من 5 طوابق انهار في حدائق القبة

انهيار عقار حدائق
انهيار عقار حدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة باستدعاء مالك عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة انهار دون وقوع خسائر بشرية لسماع أقواله.

 

انهيار عقار حدائق القبة 

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق فى منطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وفرضت القوات الأمنية كردونا أمنيا بمحيط الواقعة.

وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية، من جانبهم يقوم رجال مباحث القاهرة بالاستماع لأقوال شهود العيان بحادث انهيار منزل، كما تم الاستعانة بالمعدات الثقيلة  لرفع الأنقاض.

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وكشفت التحقيقات أن العقار صادر له قرار إزالة وخال تمام من السكان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

أسباب انهيار العقارات

أرجعت مصادر قضائية  انهيار العقارات  إلى عدم التزام أصحاب العقارات أو المقاولين بالتصميمات الهندسية، فضلًا عن مخالفتهم المتكررة لعدد الطوابق التى حصلوا عليها فى رخصة البناء.

كما أن هناك مرحلة تأتى قبل تنفيذ العقار، كأولى الخطوات لإنشاء البنايات المُختلفة، حيث يتم إعداد مجموعة من البيانات للتأكد من جودة التربة التى سيُنشأ عليها المبنى، ويتم بعد ذلك وضع التصميم للعقار من قِبل المُهندس المعمارى ليقوم بعدها مهندس الإنشاء بالالتزام بتنفيذ أعمدة وأساسات وفراغات للعقار بما يُحقق له الاستخدام الجيد والأمثل».

كما أن تصميم الأعمدة والأساسات يكون من مُنطلق المعلومات المُتاحة فى تقرير التُربة، ثم تأتى خطوة عملية تحديد الكميات والمواصفات التى ستستخدم فى البناية لتنتهى بذلك مرحلة ما قبل التنفيذ.

وتحكم مرحلة التنفيذ  ضوابط حددها الكود، وذلك للوصول إلى الأداء الأمثل من خلال مطابقة المواصفات الهندسية، وللتنفيذ شقان؛ الأول يتمثل فى المدخلات التى تتم فى مرحلة الصناعة نفسها، من حديد وأسمنت ورمل وطبيعة المياه المُتاحة للاستخدام وغيرها من العناصر الرئيسية فى صناعة المكون نفسه والشق الثانى من التنفيذ يتمثل فى أداء التنفيذ، بما يحتويه الكود من تنظيم لصناعة الخرسانة بداية من مرحلة التصميم، ووصولًا إلى التنفيذ ومرحلة ما بعد التنفيذ.

وأسباب انهيار العقارات يأتى نتيجة عدم الالتزام بخطوات مراحل ما قبل وأثناء وبعد التنفيذ، خاصة فى ظل غياب مظلة الرقابة الهندسية، ما ينتج عنه عقارات غير مُطابقة لمواصفات الجودة الشاملة.

وجميع خطوات إنشاء العقار مُهمة وليس بها ما هو أقل أهمية، حتى أنه فى حالة الإخلال بأعمال الصيانة بعد إنشاء العقار قد يتسبب فى انهياره، كون للعقار عُمر افتراضى يتم تحديده بناءً على أعمال الصيانة الدورية.

كما أن هناك أسبابا أخرى تقف خلف انهيار العقارات، متمثلة فى أن بعض العقارات تكون مُصممة لعدد أدوار مُحددة، ونتيجة للطمع وعدم الرقابة يتم إضافة أدوار أخرى للعقار، فتُصبح الأعمدة والأساسات مُحملة بغير ما قُدر لها أثناء التصميم.

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