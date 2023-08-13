الإثنين 14 أغسطس 2023
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حوادث

حبس 3 متهمين بغسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة النقد الأجنبي

غسل الأموال , فيتو
غسل الأموال , فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة النقد الأجنبى.

 

مكافحة جرائم غسل الأموال

وكشفت التحقيقات، محاولتهم غسل 25 مليون جنيه عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وكذا ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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ويأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

 

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