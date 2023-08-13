صورة لمكتبة عائمة على سطح مياه مغطى بالورد تثير رواد مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمكتبة على شكل قارب، حيث ادعى ناشروها أنها لمكتبة حقيقية عائمة على سطح مياه بحيرة في هولندا.



صورة لمكتبة عائمة تثير مواقع التواصل



وأظهرت الصورة مكتبة على شكل قارب عائم على سطح مياه تغطيها الورود، وجاء في التعليق المرافق: "مكتبة عائمة على بحيرة من الورد في هولندا"، وفق فرانس برس. فيما حصدت الصورة مئات المشاركات على فيسبوك وموقع "إكس".

إلا أن الادعاء غير صحيح، فالصورة لا تمت للحقيقة بصلة، وهي من نتاج برنامج ذكاء اصطناعي.

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فقد أظهر التفتيش عنها عبر محركات البحث أنها منشورة في السابع من يوليو 2023 على موقع Deviant Art المعني بالفنون والتصاميم البصرية.



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