معرض "أول مرة #30" في مكتبة الإسكندرية

تفتتح مكتبة الإسكندرية معرض "أول مرة #30"، يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 في تمام الساعة الثانية عصرًا بقاعة المعارض الشرقية بمركز المؤتمرات.

وحرصت مكتبة الإسكندرية منذ إعادة إحيائها عام 2002 على إعطاء الأولوية لأنشطة الشباب في كافة مجالات المعرفة. ولما كانت الفنون من أهم وسائل التواصل المباشرة وأقربها لروح الإبداع الإنساني؛ فقد حظيت الفنون على اختلاف أنواعها باهتمام خاص في تشكيل برنامج فعاليات المكتبة؛ ومنها جاء معرض " أول مرة " الذي بدأت أولى فعالياته عام 2006 وسريعًا ما حاز على اهتمام بالغ من قبل شباب الفنانين لإتاحته الفرصة للواعدين منهم بإظهار تجاربهم الفنية بشكل متكامل في إطار عرض فني احترافي مما يعزز من قيمة تجاربهم ويعطيهم الثقة فيها ويحفزهم بشكل كبير لتطوير أدائهم الفني.

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تطوير فكرة المعرض

ويشهد الملتقى السابع عشر هذا العام تطوير فكرة المعرض لاحتواء عدد أكبر من الفنانين ومواكبة متغيرات المشهد التشكيلي. ويأتي شعار هذا العام "#30" للتركيز على فئة الشباب من سن 16 الى 30 سنة وتجاربهم الفنية الآخذة في التطور والنضوج. ويشارك في الملتقى 22 فنان وفنانة من الإسكندرية والقاهرة والمنصورة يقدمون إبداعهم في مجالات فنية مختلفة من تصوير وطباعة ونحت وخزف وكولاج وتصوير فوتوغرافي ورسم وهي تجارب واعدة لفنانين وفنانات شباب يتوهجون على خطى الإبداع.

يستمر المعرض حتى يوم السبت، 9 سبتمبر 2023، يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى السابعة مساءً، ما عدا أيام الجمعة، أما السبت من العاشرة صباحًا إلى الثانية ظهرًا، بقاعة المعارض الشرقية بمركز المؤتمرات بمبنى المكتبة.

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