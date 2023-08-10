الخميس 10 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

عرض مسرحية القفص في مكتبة مصر الجديدة

مكتبة مصر الجديدة،
مكتبة مصر الجديدة، فيتو

يستضيف مسرح مكتبة مصر الجديدة، فى السابعة من مساء غد الجمعة،  العرض المسرحى القفص "تقدمه فرقة " نوستالجيا" الرواية للكاتب الإيطالى  ماريو فراتي، والعرض المسرحى  اخراج عبد الرحمن مراد.

مسرحية القفص

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة إن العرض المسرحى يأتى في إطار استراتيجية الجمعية الرامية إلى الاطلاع على العالم والتعرف على الفنون والأدب العالمي، والاطلاع على المعارف في شتى فروعها مما له اكبر الأثر في تنمية القدرات الفنية للمواهب الشابة. 

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وتدور أحداث المسرحية حول مأساة اجتماعية، من خلال أسرة تضم الام والأبناء وهم  ولدين وابنة وحيدة، الأبن الاكبر متزوج ويعيش مع أسرته في نفس الموقع، ويتسم بالقسوة والتسلط والعنف مما يتسبب في كراهية زوجته له، بينما الأخ الاصغر يحبس نفسه داخل قفص صنعه بنفسه داخل المكان وحبس نفسه به حبس إختياري، وذلك لإنه يعاني من فوبيا الخوف من العالم الخارجي، بالرغم من أنه مثقف ومثله الأعلي الكاتب والمفكر الروسي انطون بافلوفيتش تشيكوف، الأمر الذي يجعل زوجة أخيه تلعب عليه لعبة الحب علي اعتبار أنه ليست له أي تجارب فيقع في حبها، لدرجة أنها تدفعه إلي أن يقتل شقيقه، وهنا تتكشف له الحقيقة بأنه وعلي لسان هذه الزوجة مخبول، وأنهم لن يفعلوا به أي شيء فهو معتوه، وتلك هي مأساة الصراع الأزلي منذ عصر قابيل وهابيل.

مكتبة مصر الجديدة

فى سياق آخر.. استضافة مكتبة مصر الجديدة ، مؤخرًا، اللقاء الشهري الذي ينظمه المنتدى المصري للإعلام بصفة  دورية بالمكتبة، وجاء هذا الشهر بعنوان " الإعلام وإدارة الأزمات في العصر الرقمي"، يهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على دور الإعلام والإعلام الرقمي خاصة في إدارة الأزمات، ودور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية به، والتحذير من خطر الإعلام المغرض في إثارة الأزمات.

الإعلام وإدارة الأزمات في العصر الرقمي 

وتحدث خلال اللقاء الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة واللواء طارق المهدي رئيس المنتدى المصري للإعلام، والدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، وأشرف مشرف مستشار قانوني القوانين المرتبطة بالإعلام في العصر الرقمي.

وجاء ذلك بحضور أعضاء مجلس أمناء المنتدى المصري للإعلام، وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها مكتبة مصر الجديدة ولفيف من المثقفين والشخصيات العامة ورجال القضاء. 

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الادب العالمى جمعية مصر الجديدة قابيل وهابيل مكتبة مصر الجديدة

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