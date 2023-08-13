الأحد 13 أغسطس 2023
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حوادث

السجن 5 سنوات لـ 3 عاطلين متهمين بإحداث عاهة مستديمة لجارهم في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين متهمين بإحداث عاهة مستديمة لجارهم لخلافات سابقة بينهم في منطقة السلام بالسجن 5 سنوات.  

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عبدالرحمن وعضوية المستشارين محمود منصور عارف وأسامة أحمد السمان وأمانة سر عصام ترك.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أ.ع، ز. ع، أ.ع ضربه المجني عليه رامي محمد عمدا بأن كالوا له ضربات استقرت بالأيسر مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء "عصا شوم" فأحدثوا إصابته الموصوفة في تقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تمثلت في إعاقة في نهاية حركتي الكب والعضد الأيسر وقدر نسبتها 35 %.

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وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين على إثر خلافات سابقة فيما بينهم وبين المجني عليه بأن حال سيره بالطريق العام ظفروا به وكالوا له بالضربات ليده أحدثت به عاهة أدت للتدخل الجراحي  لبتر جزء من كف يده.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 العقوبات المستحقة على كل من يتعدى على آخر بالضرب ويتسبب له فى عاهة مستديمة.

عقوبة التسبب في انفصال عضو عن الجسد 

ونصت المادة 240 على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين.

أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وأيضا نصت المادة 241 على: كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

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محكمة جنايات شمال القاهرة النيابة العامة تقرير الطب الشرعي اخبار الحوادث اليوم مديرية أمن القاهرة قسم شرطة السلام

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