محاكمة خادمة بتهمة سرقة شقة مخدومها في الساحل

أمرت نيابة الساحل بإحالة خادمة تحمل جنسية إحدى الدولة العربية بتهمة سرقة عملات أجنبية من داخل شقةمخدومها بمنطقة الساحل لمحكمة جنايات القاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة الساحل من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مبلغ مالي "عملات محلية وأجنبية" من داخل الشقة محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (خادمة "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين).

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها.

وبمواجهتها أقرت بأنه نظرًا لطبيعة عملها كخادمة لدى المجنى عليه وعلمها بثرائه واحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة داخل الشقة سكنه، اختمرت في ذهنها فكرة سرقته، وحال تواجدها بالشقة استغلت عدم تواجد المُبلغ وتمكنت من الاستيلاء على المبالغ المالية المشار إليها ولاذت بالفرار، وتم بإرشادها ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.