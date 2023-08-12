تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة إطارات السيارات بالأميرية

قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح الأميرية تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة إطارات السيارات بدائرة قسم شرطة الأميرية 15 يوما على ذمة التحقيق.



تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل أثناء شرعه في سرقة إطارات السيارات بدائرة قسم شرطة الأميرية بأسلوب كسر الزجاج.



وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد ( 3 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفه فى المسروقات لدى (عملية سيئ النية "له معلومات جنائية") تم ضبطه، وبحوزته ( بعض من أجزاء السيارات).

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وبمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعه سرقة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.