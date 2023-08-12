أخبار الرياضة اليوم، الأهلي يتفق مع كولر على تمديد عقده.. قرار جديد من الزمالك بِشأن جمال عبد الحميد.. اشتباكات عنيفة بين لاعبي النصر والهلال
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:
الأهلي يعلن ضم صلاح محسن لقائمة الفريق في الموسم الجديد
أعلن الكابتن خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي عن انضمام صلاح محسن إلى قائمة الفريق في الموسم الجديد وذلك بتعليمات من المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر ومن المقرر سفر صلاح محسن رفقة الفريق في معسكر النمسا المقبل.
بكاء رونالدو بسبب إصابته القوية بالركبة في مباراة النصر والهلال (فيديو)
البطولة العربية، تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر للإصابة في ركبته بمباراة فريقه أمام الهلال في نهائي البطولة العربية.
رونالدو يقود النصر للتتويج بالبطولة العربية بعد الفوز على الهلال 2-1 (فيديو وصور)
البطولة العربية، فاز نادي النصر على نظيره الهلال بنتيجة 2-1 في مباراة ماراثونية امتدت للأشواط الإضافية في اللقاء الذي جمع الفريقين في نهائي البطولة العربية المقامة بالسعودية.
رابطة الليجا تشكو باريس سان جيرمان رسميا لهذا السبب
أعلنت رابطة الدوري الإسباني “الليجا”، رسميا تقديم شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية، ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
بعد سخريته من الكرة المصرية، أحمد دياب يرد على المذيع السعودي وليد الفراج
رد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، على الإعلامي السعودي وليد الفراج الذي سخر من الكرة المصرية عبر برنامجه التليفزيوني.
وتعمد الفراج التقليل من شأن الكرة المصرية، ومن شأن ديربى الأهلى والزمالك، مقارنًا بينه وبين ديربي السعودية بين الهلال والنصر.
مفاجأة بالمستندات، تفاصيل تورط نجل عامر حسين في رحيل مسؤول الحكام بالغربية
اتحاد الكرة، في تطور جديد للأحداث داخل أروقة اتحاد الكرة رفض محمد عبد الصمد مدير لجنة الحكام بمنطقة الغربية العودة إلى منصبه من جديد اعتراضًا على وجود عامر حسين باتحاد الكرة.
آرسنال يفتتح مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على نوتنجهام 2-1
الدوري الإنجليزي، فاز آرسنال على نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب الإمارات.
الرجاء يعلن عن ضم عمرو وردة إلى صفوفه (فيديو)
أعلن الرجاء المغربي اليوم السبت رسميا انضمام عمرو وردة في صفقة انتقال حر قادما من أبولون ليماسول القبرصي.
الراية بـ1000 والصفارة بـ500، فاتورة الحكم بدوري الدرجة الثالثة
اتحاد الكرة، سادت حالة من الاستياء على حكام الدرجة الثالثة بالدوري، بعد إبلاغ اتحاد الكرة بأنه ليس مسؤولًا عن ملابسهم خلال التحكيم بمباريات القسم الثالث ولن يتسلموا أي أطقم ملابس وهو متعارف عليه من سنوات داخل الاتحاد.
البنك الأهلي يطلب ضم ناصر منسي رسميًا، والزمالك يتمسك باستمرار اللاعب
شهدت الأيام الماضية تلقي نادي الزمالك عرضًا من البنك الأهلي للحصول على خدمات ناصر منسي مهاجم الفريق الأبيض فى الموسم الكروي الجديد.
باريس سان جيرمان يتعاقد رسميا مع عثمان ديمبلي
أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم السبت، عن تعاقده رسميا، مع عثمان ديمبلي، قادما من صفوف برشلونة الإسباني.
رسميا، بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع هاري كين
هاري كين، نجح بايرن ميونخ في التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، قبل ساعات معدودة على انطلاق أولى مبارياته في موسم 2023-2024.
الأهلي يتفق مع كولر على تمديد عقده موسمين
الأهلي، انهى مسئولو النادي الأهلي مفاوضات تمديد عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة موسمين إضافيين.
مجلس الزمالك يقرر إسناد ملف كرة القدم لـ جمال عبد الحميد
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، فى اجتماعه الذي عقد خلال الأيام الماضية إسناد ملف كرة القدم بالقلعة البيضاء إلى جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة النادي.
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