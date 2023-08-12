مفاجأة بالمستندات، تفاصيل تورط نجل عامر حسين في رحيل مسؤول الحكام بالغربية

اتحاد الكرة، في تطور جديد للأحداث داخل أروقة اتحاد الكرة رفض محمد عبد الصمد مدير لجنة الحكام بمنطقة الغربية العودة إلى منصبه من جديد اعتراضًا على وجود عامر حسين باتحاد الكرة.

وأكدت مصادر أن عبد الصمد كان يدير لجنة حكام منطقة الغربية في الموسم الماضي وحدثت أزمة بينه وبين أحمد أبو العلا مدير لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة بسبب نجل عامر حسين لاعب نادي سموحة وقام بعدها بتقديم استقالته وخلال الأيام الماضية قام أحد المقربين باستطلاع رأيه في العودة من جديد لادارة اللجنة في الغربية ولكن رفض بشدة مشترطًا اعتذار عامر حسين وأبو العلا.

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وشددت المصادر أن محمد عبد الصمد يرفض بشدة العودة للجنة الحكام في الغربية، مؤكدًا للمقربين منه بأنه لا يقبل بأن مجرد ديكور في تعيين الحكام في ظل التدخل المستمر في هذه العملية.

الاسكور شيت الخاص بمباراة سموحة ودجلة

تقرير الأهداف و الانذارات والطرد في مباراة سموحة ودجلة

وتعود الواقعة التي تسببت في تقديم عبد الصمد لاستقالته من منطقة الغربية إلى يوم الأول من أكتوبر عام 2022 حيث كانت تقام مباراة سموحة ووادي دجلة في مسابقة 2005 بمنطقة سموحة وكان يلعب مع فريق سموحة اللاعب هادي نجل عامر حسين الذي شارك في الشوط الثاني وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 20 من الشوط الثاني بسبب الاعتراض بأسلوب غير لائق على حكم المباراة باسم حسن خاطر.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين وفي الوقت بدل الضائع وكان وادي دجلة متقدم بثلاثة أهداف قام عدد من جماهير سموحة الذين شاهدوا المباراة من الملعب بالاعتداء على الحكم وسبه بألفاظ يعاقب عليها القانون حيث تردد بأن هؤلاء أقارب عامر حسين ومنهم لاعب الفريق هادي عامر حسين ولكن لم نتأكد من التفاصيل التي كتبها حكم المباراة في التقرير المنفصل والأسماء التي اعتدته بالسباب خاصة أنه طالب أكثر من مرة خلال سير المباراة خروج جميع الجماهير من الملعب وأوقف المباراة أكثر من مرة بسبب ذلك.

وكشفت مصادر أنه عقب هذه المباراة التي كان يلعب فيها نجل عامر حسين قام أحمد أبو العلا مدير اللجنة الرئيسية بالتواصل مع محمد عبد الصمد مدير لجنة حكام الغربية يعاتبه ويسأله عن سبب ارسال حكام من الدرجة الأولى لهذه المباراة وكان رد عبد الصمد بأن هذه المباراة للناشئين ولا تحتاج حكام درجة أولى واحتد النقاش وقدم بعدها محمد عبد الصمد استقالته من اللجنة.

كما أوضحت المصادر أن المسؤولين بـ لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عاتبوا حكم المباراة بسبب إلغائها في الوقت بدل الضائع وعدم الانتظار لمدة دقيقتين حتى تنتهي المباراة.

لقطات من المباراة، فيتو

لقطات من المباراة، فيتو

لقطات من المباراة، فيتو

لقطات من المباراة، فيتو

وعقب إلغاء المباراة وقيام الحكم بتقديم تقرير عن الأحداث التي جرت وفقا لما هو موجود في الإسكور شيت قررت لجنة المسابقات باعتبار سموحة خاسرًا المباراة اعتمادًا على تقرير الحكم.