السبت 12 أغسطس 2023
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رياضة

آرسنال يفتتح مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على نوتنجهام 2-1

أرسنال، فيتو
أرسنال، فيتو

الدوري الإنجليزي، فاز آرسنال على نوتنجهام فورست بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب الإمارات.

 

وسجل هدفي أرسنال كل من نيكيتاه وبوكايو ساكا فيما سجل هدف الضيوف الوحيد اللاعب النيجيري أوانيو.

 

وحصل المدفعجية على أول 3 نقاط في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

تشكيل أرسنال أمام نوتنجهام 

ولعب أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى: أرون رامسديل

 

خط الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – يوريان تيمبر

 

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ارتكاز: توماس بارتي – ديكلان رايس

 

خط الوسط الهجومي: جابرييل مارتينيلي – كاي هافيرتز – مارتن أوديجار – بوكايو ساكا

 

مهاجم: إدوارد نيكيتاه

 

وانطلق الدوري الإنجليزي الممتاز أمس بمواجهة مانشستر سيتي وبيرنلي، والتي انتصر في السيتيزنز بثلاثية نظيفة.

 

يذكر أن أرسنال أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، محتلًّا المركز الثاني برصيد 84 نقطة خلف البطل، مانشستر سيتي.

 

وأعلن الاتحاد الإنجليزي،  تأخير انطلاق مباراة أرسنال مع ضيفه نوتنجهام فورست في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتبدأ عند الساعة 3 بتوقيت القاهرة بدلًا من موعدها الأصلي عند الساعة 2:30.

 

وتداول موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو تواجد جماهير بالآلاف أمام ملعب الإمارات لعدم تمكنهم من الدخول لأن نظام التذاكر الإلكترونية بالبوابات تعطل.

 

ديكلان رايس إلى أرسنال

اضطر آرسنال إلى إنفاق مبلغ قياسي في تاريخ النادي اللندني لضم ديكلان رايس من جاره وست هام مقابل 105 ملايين جنيه استرليني.

 

ومع هذا المبلغ الهائل، يتوقع جمهور آرسنال الكثير من ابن الـ24 عامًا الذي سيتولى مهمة إدارة خط الوسط وتأمين إيصال الكرة لمجموعة موهوبة من المهاجمين الشباب.

 

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