السبت 12 أغسطس 2023
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رياضة

باريس سان جيرمان يتعاقد رسميا مع عثمان ديمبلي

عثمان ديمبلي، فيتو
عثمان ديمبلي، فيتو

أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم السبت، عن تعاقده رسميا، مع عثمان ديمبلي، قادما من صفوف برشلونة الإسباني.

وكشف باريس سان جيرمان عن الصفقة بفيديو مشوق عبر حسابه الرسمي على تويتر بعنوان "لنصنع التاريخ في باريس".

وظهر ظل ديمبلي (26 عاما) في نهاية الفيديو مع استعراض بالقدمين اليمنى واليسرى، وفوزه بكأس العالم مع منتخب فرنسا في 2018.

وألمح مقطع الفيديو إلى أن الجناح الفرنسي وقع عقدا مدته 5 مواسم، ينتهي في صيف 2028.

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وكان عثمان ديمبلي يرتبط بتعاقد مع برشلونة ينتهي في صيف 2024، يتضمن شرطا جزائيا قيمته 50 مليون يورو.

 

إنريكي يدافع عن باريس سان جيرمان في أزمة مبابي

دافع الأسباني لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن إدارة ناديه في أزمتها المشتعلة مع نجم الفريق مبابي.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باريس مع لوريان بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي: "أذكر الجميع بفلسفة النادي التي ذكرها ناصر الخليفي (رئيس النادي) بوضوح شديد، وهي أن باريس فوق الجميع".

وأضاف المدير الفني الإسباني: "هذا يعني أن النادي فوق اللاعبين والمدربين والإداريين، وهذا أمر أتفق معه بنسبة 100%".

وأردف: "موضوع مبابي ظهر ظهر بالفعل في الماضي وتم العثور على حل إيجابي بين النادي واللاعب قبل وصولي".

وأكمل: "لذلك آمل أن يحدث هذا مرة أخرى، وأن ينتهي الأمر باتفاق بين اللاعب والنادي، هذا شيء أرغب فيه كثيرا".

 

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