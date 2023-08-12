السبت 12 أغسطس 2023
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رياضة

رسميا، بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع هاري كين

هاري كين، فيتو
هاري كين، فيتو

هاري كين، نجح بايرن ميونخ في التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، قبل ساعات معدودة على انطلاق أولى مبارياته في موسم 2023-2024.

وأعلن النادي البافاري في بيان رسمي، صباح اليوم السبت، تعاقده مع صاحب ال30 عاما في صفقة قياسية.

وأوضح بايرن في بيانه أن كين وقع على عقد حتى صيف 2027، على أن يرتدي القميص رقم 9 مع الفريق.

وبحسب التقارير، فإن صفقة انتقال كين لبطل ألمانيا كلفت الأخير 110 ملايين يورو، وهو رقم قياسي في تاريخه.

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وأصبح كين بذلك أغلى لاعب في تاريخ بايرن والبوندسليجا، متجاوزا صفقة انتقال المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى النادي البافاري مقابل 80 مليون يورو.

صفقة هاري كين إلي بايرن ميونخ

ورفض توتنهام عدة عروض من بايرن ميونخ، مع رغبته في بيع هاري كين بمبلغ لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني.

وتوصل الناديان في النهاية إلى اتفاق، يقضي بانتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ، والذي يسعى لتعزيز هجوم الفريق هذا الصيف تحت قيادة مديره الفني توماس توخيل.

 صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت تفاصيل العرض البافاري لصاحب الـ30 عاما حيث أوضحت أن بطل ألمانيا عرض على هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات راتبا أسبوعيا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني.

وينتظر بايرن موافقة اللاعب النهائية لحسم الصفقة في الأيام القليلة المقبلة، قبل خوض أولى مبارياته الرسمية في الموسم الجديد.

وأظهر بايرن ميونخ رغبة عارمة في نيل توقيع كين هذا الصيف، لسد الثغرة التي خلفها البولندي روبرت ليفاندوفسكي برحيله صوب برشلونة العام الماضي.

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هاري كين بايرن ميونخ لوكاس هيرنانديز

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