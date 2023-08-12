رابطة الليجا تشكو باريس سان جيرمان رسميا لهذا السبب

أعلنت رابطة الدوري الإسباني “الليجا”، رسميا تقديم شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية، ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت رابطة الليجا في بيان عبر موقعها الرسمي، أن باريس سان جيرمان يحصل على موارد مالية بطرق غير قانونية مما سمح له بتحسين وضعه التنافسي وإحداث تشوهات كبيرة في سوق الانتقالات، وأن هناك قاعدة تسري اعتبارًا من 12 يوليو 2023، على الإعانات الأجنبية التي تمنحها دول خارج الاتحاد الأوروبي للأندية التي تمارس نشاطًا في سوق الانتقالات.

Advertisements

وأضاف رابطة الدوري الإسباني أن القاعدة تشمل تلك الإعانات التي تأتي من الشركات العامة التي تسيطر عليها دول بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدين تقدمهم بشكوى رسمية ضد باريس سان جيرمان بعدما تلقى إعانات أجنبية من دولة قطر، مما سمح له بتحسين وضعه التنافسي وإحداث تشوهات كبيرة في سوق الانتقالات.

وتابعت الرابطة أن تلك الإعانات تسمح لنادي باريس سان جيرمان بتوظيف أفضل لاعبي كرة القدم والمدربين، أعلى بكثير من إمكانياتهم، والحصول على دخل من الرعاية الرياضية لأرقام لا تتوافق مع قيم أسعار السوق، بالإضافة إلى التأثير على القدرة التعاقدية للأندية الأخرى.

باريس سان جيرمان يعلن رسميا تعاقده مع عثمان ديمبلي

وكان نادي باريس سان جيرمان، أعلن اليوم السبت، عن تعاقده رسميا، مع عثمان ديمبلي، قادما من صفوف برشلونة الإسباني.

وكشف باريس سان جيرمان عن الصفقة بفيديو مشوق عبر حسابه الرسمي على تويتر بعنوان "لنصنع التاريخ في باريس".

وظهر ظل ديمبلي (26 عاما) في نهاية الفيديو مع استعراض بالقدمين اليمنى واليسرى، وفوزه بكأس العالم مع منتخب فرنسا في 2018.

وألمح مقطع الفيديو إلى أن الجناح الفرنسي وقع عقدا مدته 5 مواسم، ينتهي في صيف 2028.

وكان عثمان ديمبلي يرتبط بتعاقد مع برشلونة ينتهي في صيف 2024، يتضمن شرطا جزائيا قيمته 50 مليون يورو.

إنريكي يدافع عن باريس سان جيرمان في أزمة مبابي

دافع الأسباني لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن إدارة ناديه في أزمتها المشتعلة مع نجم الفريق مبابي.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باريس مع لوريان بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي: "أذكر الجميع بفلسفة النادي التي ذكرها ناصر الخليفي (رئيس النادي) بوضوح شديد، وهي أن باريس فوق الجميع".

وأضاف المدير الفني الإسباني: "هذا يعني أن النادي فوق اللاعبين والمدربين والإداريين، وهذا أمر أتفق معه بنسبة 100%".

وأردف: "موضوع مبابي ظهر ظهر بالفعل في الماضي وتم العثور على حل إيجابي بين النادي واللاعب قبل وصولي".

وأكمل: "لذلك آمل أن يحدث هذا مرة أخرى، وأن ينتهي الأمر باتفاق بين اللاعب والنادي، هذا شيء أرغب فيه كثيرا".