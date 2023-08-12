جهود أمنية مكثفة لضبط المتهم بطعن شاب في مشاجرة بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية جهودها بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة طلخا لضبط المتهم بطعن شاب بطعنات متفرقة في أنحاء الجسم في مدينة طلخا، على إثر مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء، وتم نقل الشاب إلى مستشفى شربين.



تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية بمحافظة الدقهلية، بورود بلاغ من مستشفى شربين يفيد بوصول شاب من قرية بطرة مصاب بعدة طعنات متفرقة في الجسم عقب تعدي آخرين عليه، وعلى الفور أمر بسرعة الانتقال والفحص.

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وبانتقال رجال مباحث الدقهلية إلى مكان الواقعة تأكدوا من خلال الجيران إصابة الشاب كمال يحيى السيد على رخا، يبلغ 35 سنة إصابته من أفراد عائلة أخرى بعدة طعنات في الجسم، إثر شجار بين عائلتين نتيجة مشادة كلامية بسبب لعب الأطفال.



وتبين من التحريات الأمنية أن الشاب تعرض لعدة إصابات في الكتف والظهر نتيجة المشاجرة، الذي استخدمت فيه الأسلحة البيضاء من سكاكين وخناجر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من جهودها لضبط مرتكب الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.