مصرع عاملين وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج
لقي عاملان مصرعهما وأصيب 2 آخران، منذ قليل، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الساحل قبلي بنجع العجمي بمركز البلينا بسوهاج، وتم نقل الجثة لمستشفى برديس والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.
كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتي آل حسين وآل عبدالجواد بنجع العجمي بقرية الساحل قبلي بمركز البلينا.
مما نتج عنه وفاة كلا من محي الدين.ع ٦٢ عاما توفى بطلق ناري بالرأس ومحمود ه ٢٨ عاما توفى متأثرا بإصابته بطلق ناري بالجانب الأيمن.
وأصيب كل من هاجر ع ١٨ عاما مصابا بطلق ناري بالبطن وعبداللاه ع. م ٣٥ عاما مصابا بالرأس قطع نافذ بالشوم وتم تحويل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وجارى السيطرة على المشاجرة، وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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