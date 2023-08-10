محاكمة تشكيل عصابي للتشاجر بالأسلحة النارية في الشرابية

أمرت نيابة الشرابية بإحالة 3 عاطلين متهمين بالتشاجر وإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابة شاب تصادف مروره للمحاكمة الجنائية.

تلقى قسم شرطة الشرابية بلاغا من أحد المستشفيات استقباله أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم مصاب بطلق خرطوش، إثر وقوع مشاجرة بين طرفين تصادف مروره بمحل الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات حدوث مشاجرة بين شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق، وأخر مقيم بدائرة القسم لوجود خلافات عائلية بينهم تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثاني باستخدام فرد خرطوش نتج عن ذلك إصابة المصاب والذى تصادف مروره بمحل الواقعة.

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وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة بحوزة أحدهم السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.