الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

محاكمة تشكيل عصابي للتشاجر بالأسلحة النارية في الشرابية

متهم، فيتو
متهم، فيتو

أمرت نيابة الشرابية بإحالة 3 عاطلين متهمين بالتشاجر وإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابة شاب تصادف مروره للمحاكمة الجنائية.  

تلقى قسم شرطة الشرابية بلاغا من أحد المستشفيات استقباله أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم مصاب بطلق خرطوش، إثر وقوع مشاجرة بين طرفين تصادف مروره بمحل الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات حدوث مشاجرة بين شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق، وأخر مقيم بدائرة القسم لوجود خلافات عائلية بينهم تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثاني باستخدام فرد خرطوش نتج عن ذلك إصابة المصاب والذى تصادف مروره بمحل الواقعة.

Advertisements

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة بحوزة أحدهم السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة الشرابية قسم شرطة الشرابية النيابة العامة اخبار الحوادث اليوم مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 4 أشخاص أصيبوا في مشاجرة بأوسيم

محاكمة صاحب كلب عقر مواطنا في مشاجرة بالأميرية، بعد قليل

كان بيدافع عن صديقه، مقتل سباك في مشاجرة مع شقيقين بالقليوبية

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2023، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 10-8-2023

نص أقوال الممرض المتهم بقتل طبيب الساحل

قرار جديد من المحكمة بشأن صاحبة قناة يوميات أنوش للروتين اليومي

البنك المركزي: تراجع التضخم الأساسي إلى 40.7% في شهر يوليو الماضي

معماريون يفجرون مفاجآت في ضريح السيدة نفيسة، ولميس الحديدي: ما حدث يحتاج إجابة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس

السيسي يوجه الحكومة باحتواء أزمة الكهرباء في أسرع وقت ممكن

Advertisements

منوعات

المزيد

أمريكا تعيد 42 قطعة أثرية إلى إيطاليا يعود تاريخها لـ 2500 عام

رعب في أكبر شوارع لندن من تكرار أحداث فيلم هوليوود الشهير

مطعم إيطالي يفرض رسوما مفاجئة على سائح

مسئولة أمريكية تعثر على كوكايين تتجاوز قيمته مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 10-8-2023 في السوق المحلي

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس

لماذا عاد التضخم للارتفاع في مصر خلال يوليو الماضي؟

المزيد

انفوجراف

زلزال وتشويه الآثار.. كوارث حفل ترافيس سكوت في روما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للخاطب أن يرى من خطيبته غيرالوجه والكفين؟.. رد حاسم من أستاذ فقه بالأزهر

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقته بكسب المال وأخبار سعيدة قريبا

الإفتاء توضح حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي

المزيد
الجريدة الرسمية