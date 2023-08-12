النص الكامل لتحريات المباحث حول عاطل متهم بالنصب في السلام

تسلمت نيابة السلام تحريات المباحث الجنائية حول اتهام عاطل بالنصب والاحتيال علي المواطنين وتزوير المحررات الرسمية.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم نجح في النصب على 20 شخصا واستولى منهم على مبالغ تجاوزت الـ 200 ألف جنيه.

وأضافت التحريات أن المتهم خدع المواطنين وأوهمهم بقدرته على استخراج شهادات الميلاد وتراخيص السيارات دون الذهاب إلى الأماكن وقام بتزوير المحررات لهم.

وأضافت التحريات أن المتهم أوهم عددا من الشباب الراغبين في السفر للخارج واستخرج لهم جوازات سفر مزيفة تحتوي على بيانات وهمية.

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أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص "سبق اتهامه فى قضية سرقة متنوعة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية تزوير" - مقيم بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، متخذًا من شقة سكنية كائنة بمنطقة السلام وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (جهاز لاب توب – جهاز كمبيوتر بمشتملاته - ماسح ضوئى وطابعة- 2 ماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات- مجموعة من المحررات والمستندات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى).



وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدمها فـى مزاولة نشاطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.