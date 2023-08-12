التحقيقات: لا شبهة جنائية في حريق 6 طوابق بعقار في مدينة نصر

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر أنه لا توجد شبهة جنائية حول حريق شب في 6 طوابق في أحد العقارات، بعدما تبين أن ماسا كهربائيا في لوحة الكهرباء وراء اشتعال النيران بالطابق الرابع.

كانت النيابة استمعت إلى أقوال سكان العقار والذين أكدوا أنهم لاحظوا خروج شرر من لوحة الكهرباء في العقار وبالتوجه إليه خرج منها ماس كهربائي فنشب الحريق.

وأضاف السكان أن النار تسارعت في الاشتعال قائلين: ملحقناش نطفيها جرينا علشان ننقذ بأرواحنا إحنا المهم.



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وأضافت التحقيقات أن الحريق امتد إلى واجهة العقار من الخارج حتى الطابق العاشر، وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحروق بسيطة وتم إسعافه.

وكان قسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا بوجود حريق بإحدى الشقق بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ، وتبين وجود حريق بشقة بالطابق الرابع وامتداد الحريق من الطابق الرابع حتى الطابق العاشر بعقار مكون من 10 طوابق بمحل البلاغ، وأسفر عن إصابة قاطن الشقة بالطابق الرابع بحروق بسيطة متفرقة بالجسم.

ونجحت القوات في إنقاذ (3) أشخاص منهم سيدة مسنة من قاطنى الطابق الخامس وكذا إنقاذ عدد (11) شخصا من قاطني الطابق السابع والثامن.

كما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران للشقق من الداخل ونجحت فى إخماد الحريق ولاقى سرعة انتقال القوات استحسان أهالى المنطقة وتقدموا بالشكر لرجال الشرطة.

جهود الحماية المدنية في التعامل مع الحرائق

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الاتوماتيكي أو التلقائى فى المبانى وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالى تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.