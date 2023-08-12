السبت 12 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط منتحل صفة مسئول حكومى للنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالقاهرة

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة.
 

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تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة لتضرره من قيام أحد الأشخاص بالاتصال عليه هاتفيًا منتحلًا صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية مدعيًا نفوذه واتفق معه على تعيين نجل الشاكى بإحدى الوظائف الحكومية مقابل مبلغ مالى قام بتحويلها له على إحدى المحافظ الإلكترونية.

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وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية بممارسته نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بأسلوب إنتحال الصفة والزعم بإنهاء أعمالهم ومصالحهم ببعض المصالح والجهات الحكوميـــة "على خلاف الحقيقــة ".


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وعثر بحوزته على  (2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على محادثات ورسائل نصية تفيد ممارسته ذلك النشاط الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الأموال العامة النصب والاحتيال على المواطنين محافظة القاهرة محافظة الإسكندرية

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