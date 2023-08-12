السبت 12 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي يستولى على شقق المتوفين فى الجيزة بأوراق مزورة 

تزوير المحررات الرسمية،
تزوير المحررات الرسمية، فيتو

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم وخاصة المتوفين والمقيمين خارج البلاد.

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أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابى بالجيزة بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات بقصد استخدامها فى عمليات احتيالية والاستيلاء على ممتلكات المواطنين (مالكى الوحدات السكنية بإحدى المناطق بمحافظة الجيزة) الذين لا يترددوا عليها لكونهم متوفيين أو مقيمين خارج البلاد منذ فترة طويلة وذلك عن طريق تزوير مستندات ملكية تلك الوحدات "توكيلات بيع – عقود بيع إبتدائية" منسوبة للملاك الأصليين ثم يقوموا بعرضها للبيع على المواطنين بموجب تلك المستندات المزورة بقصد الإستيلاء على أموالهم وإقتسام حصيلتها فيما بينهم.

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جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية

وأمكن تحديد وضبط القائمين على ذلك النشاط الإجرامى 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وبحوزتهم عقود بيع خالية البيانات "منسوبة لإحدى شركات الإسكان "معدة للتزوير" -  عدد 5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى".

 

 وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

 

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