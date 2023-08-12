السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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دين ودنيا

اعرف بعض الباعة الفقراء فأترك لهم أكثر من ثمن السلعة بنية الصدقة، فهل تصح هذه النية

أحكام الصدقة، فيتو
أحكام الصدقة، فيتو

ورد سؤال إلى  لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه" اعرف بعض الباعة الفقراء فاشترى منهم  تاركا لهم أكثر من ثمن السلعة بنية الصدقة ورفعا للحرج عنهم. فهل تصح هذه النية؟"، وجاء رد اللجنة على هذا السؤال كالتالي:


أحكام صدقة التطوع 

فنشكر للسائل صنيعه الذى يتوافق مع قيم الإسلام وأخلاقه، وأعلم بأن المال الذى تتركه للبائع يعدُّ صدقة سر إذا نويتها وهى التى تكون بينك وبين المتصدق عليه لا يعلم بها أحد فظاهر الفعل بيع وشراء ولا يعلم الناس بما تتركه له من زيادة.

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وفي الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: وفيهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. [ متفق عليه].

 

فضل الصدقة المخفية 

قال القرطبي: وقوله: (ورجل تصدَّق بصدقة فأخفاها) هذه صدقة التطوع في قول ابن عباس وأكثر العلماء. وهو حضٌّ على الإخلاص في الأعمال، والتستر بها، ويستوي في ذلك جميع أعمال البر التطوعية. وقوله: ( حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه )؛ هذا مبالغة في إخفاء الصدقة، وقد سمعنا من بعض المشايخ أن ذلك أن يتصدق على الضعيف في صورة المشتري منه، فيدفع له درهما مثلا في شيء يساوي نصف درهم. فالصورة مبايعة، والحقيقة صدقة، وهو اعتبار حسن.
[القرطبي, المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم [ 3/76].


ومعلوم أن الإسلام قد راعى مشاعر الفقير بحيث جعل الكلمة الطيبة خير من الصدقة عليه واقترانها بما يؤذيه ومن الناس من يتأذى برؤية الصدقة يأخذها من الغني. قال تعالى: (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ) [ البقرة/ 263]. وأن صدقة السر أفضل من صدقة العلن. قال تعالى: ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [ البقرة/ 271]. قال الطبرى رحمه الله: فإخفاؤكم إياها خير لكم من إعلانها. وذلك في صدقة التطوع. [ تفسير الطبرى, 5/582].

 

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أحكام صدقة التطوع لجنة الفتوى البحوث الإسلامية الأزهر الشريف فضل الصدقة المخفية

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