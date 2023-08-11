الجمعة 11 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم على بيرنلي بثنائية نظيفة فى الشوط الأول

فريق مانشستر سيتي،
فريق مانشستر سيتي، فيتو

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي أمام مضيفه بيرنلي بتقدم الأول بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب تيرف مور في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

 

سجل هدفي مانشستر سيتي نجمه النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 4 و36 من عمر المباراة.

 

بدأ الشوط الأول بهجوم ضاغط من جانب مانشستر سيتي، وأسفر الضغط الهجومي عن هدف أول لصالح السيتيزن عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

 

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انتفض فريق بيرنلي هجوميا محاولا معادلة النتيجة وإدراك هدف التعادل، وأضاع لاعبوه أكثر من هجمة خطرة، بفضل التنظيم الدفاعي لفريق مانشستر سيتي. 

 

استعاد فريق مانشستر سيتي السيطرة الميدانية الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء، وحاول إدراك الهدف الثاني لتأمين تقدمه، وهو ما تحقق في الدقيقة 36 عن طريق إيرلينج هالاند بتسديدة رائعة سكنت المقص الأيمن لمرمى بيرنلي.

 

تشكيل مانشستر سيتي 

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر – مانويل أكانجي – ناثان آكي.

خط الوسط: ريكو لويس – رودريجو – كيفين دي بروين – برناردو سيلفا.

 

تشكيل بيرنلي أمام مان سيتي

في المقابل، أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بيرنلي، تشكيل فريقه في المباراة المرتقبة، وجاء كما يلي:

حارس المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: كونور روبيرتس، دارا أوشي، أمين الداخيلي، جوردن باير.

خط الوسط: لوكا كاليشو، ساندر بيرجي، جوشا كولين، فيتينهو.

خط الهجوم: زاكي أمادوني، فوستر.

 

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي هو حامل لقب الدوري الإنجليزي من الموسم الماضي، ويسعى جاهدا للحفاظ على لقبه في الموسم الجديد 

 

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

تذاع مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي عبر شبكة قنوات bein sports الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديدا عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

ومن ناحيته أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن المدافع الكرواتي الدولي الجديد، جوسكو جفارديول، سيتواجد في قائمة الفريق أمام بيرنلي، االيوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

 

وانضم جفارديول (21 عاما) إلى مانشستر سيتي قادما من لايبزيج الألماني، السبت الماضي، ليلحق بمواطنه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

 

ولم يشارك جفارديول في مباراة درع الاتحاد الإنجليزي أمام آرسنال، لكن جوارديولا ذكر أنه جاهز لمواجهة بيرنلي.

 

تصريحات جوارديولا قبل مواجهة بيرنلي 

وقال جوارديولا، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس "نعم، جفارديول جاهز".

 

وردا على سؤال حول كيفية تعامل النجم الكرواتي مع باقي زملائه في الفريق، رد المدرب: "ممتاز".

 

كما أكد جوارديولا أن ناثان آكي سيكون جاهزا للمشاركة أمام بيرنلي، بعد غيابه عن مواجهة آرسنال بسبب الإصابة.

 

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله "الأسابيع الأولى تدور حول بناء الإيقاع، بدلا من التفكير في تحدي الدوري الإنجليزي الممتاز".

 

وأضاف "في سبتمبر لا تفكر سوى في مستوانا يوما بعد يوم.. سنحاول أن نكون أفضل من اليوم السابق، وأن نسعى لتحقيق اللقب".

مانشستر سيتي، فيتو 

مانشستر سيتي ضد ييرنلي

مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، والمتوج بالثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا سيكون على موعد مع بدء الموسم الجديد على ملعب تورف مور، حيث يحل ضيفًا ثقيلًا على بيرنلي، العائد لأندية النخبة الإنجليزية بعد عام واحد فقط من هبوطه.

 

ويدين بيرنلي بعودته لأجواء الدوري الممتاز لمدربه البلجيكي فينسنت كومباني، وهو الذي سيقود الفريق في مواجهة ناديه السابق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، الذي قضى معه كومباني فترة ذهبية لا تنسى في تاريخ الفريق "السماوي".

 

ويسعى جوارديولا، المدرب السابق لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، لتحقيق لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي، ليصبح سيتي الفريق الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ انطلاق البريميرليج الذي ينجح في تحقيق ذلك.

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الدوري الانجليزي مانشستر سيتي بيرنلي ملعب تيرف مور إيرلينج هالاند

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